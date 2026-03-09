La aplaudida crítica de Alba Carrillo a los que no "tributan en España", con dardo a Ana Boyer y TVE

Miles de españoles siguen atrapados en Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entre ellos está Ana Boyer, que compartió en sus redes sociales un mensaje tranquilizador para sus seguidores. "Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", escribía la hija de Isabel Preysler, que está embarazada de siete meses.
En 'D Corazón', el magacín de La 1 que ha promediado un buen 10,1% en este último fin de semana, se ha tratado la situación de Boyer, provocando un discurso de lo más directo por parte de Alba Carrillo. La colaboradora condenaba en Televisión Española a todos aquellos españoles que se han ido de España para no tributar aquí y que ahora se encuentran en esta situación, al igual que Ofelia, de 'MasterChef'.
"Yo quiero hablar de los españoles que se van de aquí, como por ejemplo, y yo quiero dar nombres porque tenía muchas ganas de que algo así surgiera para poder dar mi opinión: Ana Boyer y Fernando Verdasco", empezaba Carrillo, disparando directamente contra el matrimonio de la influencer y el extenista.
Excompañeras de 'Bake Off'
"No me da ninguna pena, no deberíamos repatriarles. Incluso, no deberíamos de trabajar en esta en nuestra casa porque ella hizo conmigo 'Bake Off: Famosos al horno' y a mí me sentaba fatal que una persona que no tributa aquí esté cobrando de lo que pagamos todos", sentenciaba Alba Carrillo, siendo muy crítica con que se contase con Boyer para el talent culinario de La 1, en el que ambas llegaron a la final, pero la hija de Preysler resultó ganadora. Estas palabras de Carrillo han generado miles de reacciones en redes sociales y la mayoría de ellas apoyan a la colaboradora de televisión.