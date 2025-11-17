Alba Carrillo defiende a Aldo Comas ante las críticas a su participación en 'Hasta el fin del mundo'

Por Beatriz Prieto |

Unos días después de que se estrenara 'Hasta el fin del mundo' en el prime time de La 1, 'D Corazón' tuvo oportunidad de hablar del reality en compañía no solo de Alba Carrillo, sino también con la intervención de Aldo Comas, uno de los participantes que más críticas ha despertado entre la audiencia, asunto sobre el cual el artista tuvo ocasión de pronunciarse, con el apoyo de la propia colaboradora y también concursante del reality.

"Todo es duro. Mira que he hecho cosas en tele, y este es el programa más duro en el que he estado", admitía Carrillo, quien había protestado en redes sociales por la edición de la primera entrega. El programa daba entonces paso a Comas, que conectaba desde un aeródromo, a punto de saltar en paracaídas, para compartir su propia experiencia: "Ha sido una maravilla". "Es lo que dice Alba, hay tantas cosas que no se ven en ese viaje... Me da mucha pena porque falta muchísimo, es como que solo se ve un 2%", lamentó además el concursante.

Aldo Comas interviene en 'D Corazón' para hablar de 'Hasta el fin del mundo'

Asimismo, Comas aprovechó para aclarar su relación con su compañero, José Lamuño: "Llegamos a Panamá llorando de la emoción de lo amigos que somos. Tuvimos dos rifirrafes por dormir y por una chorrada que se ha sobredimensionado y parece que hayamos empezado con mal pie, pero es absolutamente mentira". Sobre "ese Aldo que estamos viendo, impulsivo, imprevisible y a veces un poco vehemente y echado para delante", el barcelonés reconoció que "yo soy bastante así, lo que pasa es que cuando me ves acabar las frases o tienes un momento de pausa conmigo, me puedes llegar a entender".

Alba Carrillo defiende a Aldo Comas en 'D Corazón'

"Me has derribado todos los prejuicios"

"Si solo ves un Aldo arriba, pasota, pero esto se corrobora si estás un rato más conmigo, que en verdad, pero en el programa estoy todo el rato como muy arriba y como que paso de todo", argumentó el artista, a quien le preguntaron entonces: primero negación, luego aceptación, luego batalla, rebeldía... hasta que al final te da igual", contestó Comas.

El barcelonés aseguró incluso que "aprendo mucho de Alba Carrillo", hasta el punto de que, "superadas un par de batallas de las Termópilas, ya luego estás acostumbrado a lo que sea". "Ahora mismo, que haya hate porque me vaya a saltar en paracaídas y pierdo la dinámica del programa, te puedes imaginar lo poco que me importa", añadía Comas, cuyo objetivo en el programa había sido "mostrar cómo yo viajaría y yo jamás voy a viajar compitiendo, por mucho que sea un concurso".

"Esas eran mis premisas con José y el pacto que teníamos: vamos a pasárnoslo bomba, vamos a disfrutar de cada esquina", desveló el concursante, antes de admitir que el asunto de las críticas "me sorprendió un poco". Era entonces cuando Carrillo tomaba la palabra para romper una lanza a su favor ante la audiencia, antes de concluir la conexión: "Yo era la primera que tenía prejuicios hacia ti y ha sido conocerte y me los has derribado todos. Así que solamente le pido a la gente que te dé la oportunidad de conocerte en los demás capítulos, porque se van a enamorar de una persona maravillosa como me ha pasado a mí".