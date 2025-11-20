Por Julia Almazán Romero |

En la segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo' se vivió uno de los momentos más comentados de la jornada. En plena etapa Alba Carrillo y Cristina Cifuentes protagonizaron un desencuentro que supuso un nuevo bache en su relación dentro del concurso. El cruce, grabado mientras avanzaban en la etapa, muestra a dos participantes de carácter que, pese a cuidarse como compañeras, no ocultan que a veces pueden surgir discusiones durante la dura aventura que están viviendo.

"¿Vamos juntas o vas sola?", preguntaba Carrillo al arrancar el intercambio, y la réplica de Cifuentes, "No, te estoy preguntando", abrió una conversación que se fue tensando. La modelo continuó la trifulca, reprochando a la expolítica que la dejara atrás cuando se encontraba mal: "Cuando tú estás mal, yo te espero, pero tú nada, se enciende la cámara y claro, tú tienes que salir". Cristina, visiblemente molesta, negaba la intención de "chupar cámara" y juraba por sus hijos que lo único que pretendía era ayudar, no hacerse notar. El intercambio culmina con ambos subrayando que no era su intención confrontarse, pero las palabras y el tono quedan grabados en un momento de tensión justificado por la dureza del viaje.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes después de su bronca en 'Hasta el fin del mundo'

Hace unos días, la propia Alba Carrillo estalló en redes por esta razón, pues se quejaba de la edición del programa al mostrar en exceso los conflictos con su compañera. En sus palabras, aseguró que los espectadores no estaban viendo "el viaje real" porque muchas de las actividades y el trabajo que ellas realizaron, como colocar cámaras nocturnas en una reserva animal u otras tareas realizadas tras noches sin dormir, quedaron fuera del montaje. "Me duele que se centren en las disputas", lamentó, defendiendo que tanto ella como Cifuentes "han sido unas luchadoras, unas currantas" y que la edición ha obviado el esfuerzo detrás de cada etapa.

Cristina Cifuentes junto a Alba Carrillo junto a Santiago, el nuevo amor de la modelo en 'Hasta el fin del mundo'

Audiencias y resultado del segundo programa

El rifirrafe no fue lo único relevante de la segunda entrega, la jornada dejó momentos emotivos como el recuerdo de Rocío Carrasco al pasar por un hotel vinculado a su madre. Además de escenas más personales, como las lágrimas de J Kbello por la distancia con su hijo. También hubo situaciones divertidas, dejando a un lado las discusiones, como. Por otra parte, hubo contratiempos prácticos, como por ejemplo la desesperación de Aldo Comas al perder una chaqueta en plena etapa y una discusión con su compañero por no querer regatear por un habitación:

La segunda entrega del programa producido por Zeppelin (Banijay Iberia) confirmó la buena acogida del formato. 'Hasta el fin del mundo' mejoró ocho décimas respecto al estreno y firmó un 15,1% de cuota en La 1 y 991.000 espectadores, liderando su franja. En la competición dentro del concurso, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas se impusieron como primeras en la segunda y en la tercera etapa, mientras que Alba Carrillo y Cristina Cifuentes terminaron en el segundo puesto pese a sus pequeños roces de convivencia.