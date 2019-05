Alba Reche ('OT 2018') avanza detalles de su nuevo trabajo, que será experimental y con letras suyas

'Operación Triunfo 2018' terminaba el 19 de diciembre de 2018 dejando abierto un mundo de posibilidades para todos sus participantes. Casi seis meses más tarde, algunos de ellos, como Carlos Right, ya han lazando sus primeros proyectos, mientras que otros avanzan algunos detalles de lo que tienen preparado, como Famous, Natalia Lacunza o Alba Reche.

Alba Reche, exconcursante 'Operación Triunfo 2018'

La que quedara en segundo lugar en la gran final del talent de La 1 ha querido adelantar a sus seguidores de Twitter algunas de las características principales de su primer trabajo discográfico. Respecto a la reacción que espera de los fans ante el single, el cual ha confesado que "todas" sus compañeras de reality ya lo han escuchado, ha querido aclarar: "Creo que es lo más "diferente" al resto de canciones del disco, por eso lo quiero de single. Creo que no se puede comparar con las demás canciones que habrá dentro, pero tampoco quiero dejar fuera esa faceta."

Canciones que afirma haber "formado parte de la composición y las letras en 90% de ellas", oportunidad que no ha tenido en la parte instrumental de los temas: "No puedo grabar yo los instrumentos porque considero que estoy en inicios de ello, pero he tenido a gente muy buena conmigo para hacerlo". En cuanto a los sonidos que podemos esperar del primer trabajo se encuentran el "acústico" y el "experimental" y matiza la gran oportunidad que ha supuesto el proyecto para "experimentar con los sonidos" que le gustan y con los que se siente "a gusto".

Más detalles

Además, ha revelado que sí cree que habrá alguna colaboración dentro de su disco debut, lo que ha dejado a los fans más acérrimos con esperanzas de un reencuentro de Albalia. Con quién sí ha confirmado que colaborará es con unos amigos suyos valencianos, ya que son sus "artistas favoritos" y quiere que "formen parte de esto". Por último ha confirmado que "el concepto" artístico del álbum "ya está planteado" y que ya se encuentra preparando la escenografía de cada una de sus canciones.