Alberto ('MasterChef 8') ya habría recibido el toque para que deje de sacar a la luz los entresijos

Por Sergio Navarro |

, Alberto Gras arrancó hace unos días con el primero de ellos, donde recordaba cómo a las 5 semanas de grabación, un trabajador les dijo el nombre de la ganadora. En el segundo, hablaba de cómo vivieron el regreso de Saray Carrillo para la final, con pelea incluida con el jurado.

Sin embargo, estos vídeos que prometían convertirse en una tradición diaria durante el verano podría haber finalizado sin las 19 entregas restantes. "Este es el vídeo que me hubiera gustado no tener que hacer, pero como era posible, como muchos ya me habíais dicho, ya me han llegado voces de que pare de contar cosas", ha explicado en una nueva publicación.

Luna y Alberto, en su regreso al plató de 'MasterChef 8' para ver el duelo final

Igualmente, ha querido defenderse y aportar más información sobre la repercusión que ha tenido. Sostiene que lo que ha contado "son anécdotas" y no ha "desvelado nada que no se pueda desvelar". "Sabíamos que podía pasar y ha pasado.

También te digo que me han escrito tantos y tantos concursantes de diferentes edicionesde hacer yo estos vídeos.

"Me ha escrito gente diciéndome que si estoy loco por decir estas cosas y yo he pensado: 'Joder, si son anécdotas que me han pasado a mí en mi vida.

Son cosas que me han pasado a mí. Al final iba a contar cosas como cuánto cobramos, cosas que pasaron dentro de la casa, cosas así", sigue contando y remata el vídeo algo confuso: "Ahora no sé qué hacer, la verdad. Tengo dudas".

Alberto, en una de las pruebas de exteriores de 'MasterChef 8'

Encontronazo con Ofelia

Tras viralizarse el primer vídeo de Alberto, fue Ofelia, de 'MasterChef 9', quien se lanzó a criticarlo duramente en otra publicación. Decía que estaba claro que eso lo hacía por tener "mal perder", que es "un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido, que deja mucho que desear como persona, que es muy "fácil chupar del bote y luego decir un clip viral por unos likes" y que "hacerte viral a costa de otros inventando bulos es feo".

Como era de esperar, Alberto no se ha quedado callado tras recibir estas acusaciones y, aunque no menciona a su compañera de una edición posterior, parece claro que iba por ella. Indirectamente, daba este consejo a sus seguidores: "Cuando veas a una persona que defiende algo o a alguien que tiene mucho poder y lo hace sin tener ningún tipo de razón ni de sentido, desconfía de esa persona en todos los ámbitos de la vida. No hagas caso si esa persona directamente empieza faltando el respeto. La gente se arrima al sol que más calienta".