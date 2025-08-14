Por Julia Almazán Romero |

El exconcursante de ' MasterChef 8 ', Alberto Gras, hacon un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok. Este es el primero de una serie de 21 publicaciones donde pretende revelar secretos del formato, y ha empezado asegurando quegracias a un trabajador del programa.

"Día 1 de 21 explicando algo que no sabes de 'MasterChef', empezamos fuerte: el día que nos enteramos quién ganaba", comienza relatando Gras. Según su testimonio, durante un traslado a plató, un conductor de producción les contó que Ana Iglesias "iba a ganar sí o sí" y que lo sabía con certeza. Los concursantes comunicaron la situación a la producción, que, según cuenta, restó importancia al asunto. "Esa persona (Ana) ganó, ese hombre sabía que iba a ganar", añade.

Alberto Gras, cuarto finalista de 'MasterChef 8', vuelve a cargar contra el programa

El cocinero, que en su edición quedó en cuarta posición, explica que aquel comentario marcó un antes y un después en su paso por el concurso. "Para nosotros, a partir de ese momento, no fue igual. Estaba ahí como el runrún de ¿y si sí? y al final fue sí", explica, rematando con un detalle un tanto extraño que alimenta aún más el lado oscuro del programa: "Por cierto, ese conductor no lo volvimos a ver nunca más, jamás volvió a llevar a nadie".

Por otro lado, las declaraciones de Alberto Gras se suman a una lista de testimonios de exaspirantes que han puesto en entredicho la transparencia del programa producido por Shine Iberia. Patricia Conde y Pablo Pérez, concursante de 'MasterChef 3', son solo algunos de los ejemplos de figuras que no hablan precisamente bien del programa, aunque, a pesar de las acusaciones de favoritismos y trato desigual entre concursantes, 'MasterChef' sigue siendo un pilar de audiencias para La 1.

Alberto Gras acusa a 'MasterChef' de dar privilegios a los finalista de su edición Ana Iglesias y Andy García

Alberto Gras ya cargó contra el programa de cocina

No es la primera vez que el cuarto finalista de 'MasterChef 8' apunta a irregularidades. En otro vídeo, Alberto Gras aseguró que durante las primeras semanas de rodaje dos participantes no convivieron con el resto del grupo en la casa común, sino en un hotel, con acceso a móviles y visitas familiares. Según esta versión, los concursantes Ana Iglesias y Andy García, ganadora y segundo finalista, serían los que fueron dotados de esos privilegios. "Me parece bien, pero para todos lo mismo, ¿no?", cuestiona. Por su parte, la organización justificó la diferencia alegando que "no había sitio" en la casa.