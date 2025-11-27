Aldo Comas defiende la expresión "como un hombre" provocando una fuerte discusión con José Lamuño

Por Sergio Navarro |

Las discusiones entre amigos dentro de realities son habituales, sobre todo porque siempre se encuentra algo en lo que pensar diferente. Varias parejas ya lo han demostrado en 'Hasta el fin del mundo', que por muy bien que se lleven y mucho cariño se tengan, la tensión, el cansancio y ser una persona con la que pasas 24 horas al día acaba pasando factura.

En el tercer programa, Aldo Comas y José Lamuño tuvieron un fuerte encontronazo en una noche que prometía juegos y diversión. Se fueron a tomar algo y jugaron al beer pong, a la diana, a la ruleta de chupitos... hasta que Aldo animó a su amigo a tomarse uno "de un trago, como un hombre". Rápidamente, José le paró los pies diciendo "no me vengas con el 'como un hombre, como un hombre'. Eso es una gilipollez, a ver si cambiáis el discurso".

José Lamuño, en plena discusión con Aldo Comas en 'Hasta el fin del mundo'

Ofendido, Aldo pregunta que "qué quieres que te diga", lo que José propone "como una persona" y el otro le responde algo que parece ser "Que puto woke estás hecho, te lo juro", aunque censuran con un pitido lo que podría ser "puto woke". La discusión no había hecho más que empezar y cuando José le pedía explicaciones de qué es eso de como un hombre, Comas respondía "Pues como un hombre que lleva un tractor, que va por autopistas".

Aldo Comas y José Lamuño discuten en 'Hasta el fin del mundo'

Un intento de brindis que salió mal

"Es que soy muy antiguo y orgulloso de ser muy antiguo. Tradicional. Tractorista", decía Aldo, añadiendo: "Que no soy moderno. Que odio lo moderno". Lamuño trabaja de explicarle que "no es cuestión de de ser moderno, es que hay cosas que se deberían erradicar de las expresiones". Tras ello, le decía que ya estaba, que no había debate, que cada uno piensa de una manera y ya está, a lo que Aldo le soltaba: ". Sin embargo, Lamuño apuntaba: "Pues estoy orgulloso de ser una nenaza y pensar así".

Erre que erre, Aldo le decía a su compañero: "Voy a decir toda la vida como un hombre porque hay cosas que son del hombre y hay cosas de la mujer" y, queriendo acabar con el tema, Lamuño comentaba: "Vale, pero yo no estoy de acuerdo. Pero aquí no acababa la cosa. Para zanjar el tema, José proponía brinar por el respeto y por la tolerancia, algo que hizo brotar a Comas porque entendió eso como que le estaba diciendo que él no era ni respetuoso ni tolerante: "Ahora me voy a cabrear (...) Solo te he dicho que voy a seguir diciendo las expresiones que me salen de la punta del nabo".

En los totales a cámara de manera individual y fuera del bar, Aldo pedía "que vuelva el humor negro, los piropos, lo malsonante y que todo se base en la intuición, la amistad y el amor real como el que tenemos José y yo", mientras que Lamuño exponía que "hay expresiones que tenemos que erradicar porque estamos en el siglo XXI y pueden hacer mucho daño".