Alejandra Rubio, criticada por su machismo hacia Liseth: "No podemos tolerar que se señale a las mujeres"

Geles Hornedo se ha hecho un hueco en 'Sálvame' con su sección "Con M de mujer" en la que analiza los comportamientos y comentarios machistas tanto de colaboradores del programa de las tardes como de otros espacios de la cadena. Durante la emisión del 19 de octubre, el punto de mira lo puso sobre Alejandra Rubio por sus palabras hacia Liseth en 'El debate de las tentaciones'.

Alejandra Rubio en 'El debate de las tentaciones'

"Se lía con todos por la noche. La reina de la noche madrileña", la calificaba Rubio. "Me conozco el típico perfil de tía que trabaja donde trabaja y esta es una más, que trabaja por la noche y se lía con todos". Ante estos comentarios machistas hacia la participante de 'La isla de las tentaciones', Hornedo tuvo claro que sus palabras fueron "machistas, antiguas e impropias de una persona de su edad".

"Alejandra, esa actitud de juzgar, criticar, censurar y calificar a una mujer que trabaja de noche como mujer fácil es muy machista y si además lo dice otra mujer, y tan joven, resulta muy chocante", afirmaba la experta. "No se puede hablar de una mujer tan a la ligera. ¿Y qué es eso de que una mujer es fácil porque se acuesta con quien le da la gana? Estás fomentando esas normas patriarcales que establecen un paradigma para los hombres y otros para las mujeres. Esa norma que establece que para nosotras la libertad sexual no existe y, por tanto, no podemos hacer lo que queramos sino ser castas y modositas".

"Estamos en el 2020 y ya no se puede tolerar que una vez más se señale a las mujeres por la vida que hacen. Las mujeres tenemos que ser solidarias y no debemos ponernos la zancadilla ni juzgarnos con una mentalidad injusta. Debemos ponernos en el lugar de las otras y no arrojar piedras a nuestro propio tejado", apuntaba como remate Geles Hornedo.

El sexo como placer

Tras estas declaraciones de Hornedo, Jorge Javier Vázquez criticó que todavía se visibilice el sexo como culpa: "De repente te estás enrollando y dice: 'Bueno, hasta aquí porque yo no soy de esos o de esas'". La experta compartía su punto de vista, alegando que "le ocurre a mucha gente joven" que se pone límites hasta dónde llegar o hasta dónde "es pecado" o "no es pecado": "Como decían antes, que para hacerte respetar que la primera noche no te dé un beso".