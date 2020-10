Alejandra Rubio responde a Jorge Javier Vázquez tras llamarla "ridícula": "No le tengo miedo"

Es una de las comidillas de Telecinco que más se está comentando en los últimos días y es que María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez protagonizaron una de las entrevistas más incómodas que se han hecho en 'Sábado deluxe'. El comportamiento de la comunicadora ha dado mucho que hablar al estar a la defensiva durante toda la charla con el presentador del programa e incluso estuvo a punto de abandonar el plató en un momento dado. Después de lo ocurrido, este suceso se ha comentado en todos los espacios de la cadena lo que ha llevado a que la familia de la presentadora salga para defenderla después de haber recibido tanto machaque durante la semana. La última en pronunciarse ha sido su nieta, Alejandra Rubio, quien aprovechó su visita a 'Viva la vida' el 11 de octubre para defender a su abuela.

Alejandra Rubio y Jorge Javier Vázquez

La pequeña de la familia Campos considera que la entrevista se le fue de las manos a su abuela, no obstante, al igual que dijo su madre, Terelu Campos, en 'Viva la vida' el día anterior, muchos colaboradores de la cadena están aprovechando el momento para "subirse al carro": "Ahora no paran de salir personas que han sido maltratadas por mi abuela, qué casualidad", afirma Rubio. Además, ha admitido que su abuela no recordaba lo que había sucedido esa noche: "Mi abuela no era consciente de lo que había hecho, creo que fue un juego que se le fue de las manos, en eso estamos de acuerdo todos", explicaba. "Se están pasando con ella, las Campos no somos los verdugos".

El linchamiento mediático no solo ha afectado a María Teresa Campos, los tertulianos y presentadores de Telecinco han incluido a las hijas y a la nieta de la comunicadora, por lo que han salido no solo para defender a la matriarca de la familia, sino también en defensa propia. Jorge Javier Vázquez criticó duramente a las Campos e incluso llamó "ridícula" a Alejandra Rubio tras huir de las cámaras cuando la preguntaron por la polémica entrevista donde aseguraba apoyar a su abuela. El conductor de 'Sálvame' dijo que Rubio estaba teniendo una doble cara, ya que delante de Belén Esteban admitió que su abuela lo había hecho mal y después frente a las cámaras la defiende.

Alejandra Rubio responde a Jorge Javier Vázquez

Una vez visto el vídeo con las palabras del presentador, la joven de las Campos explicó cómo reaccionó al ver las duras palabras de Jorge Javier Vázquez contra ella: "Cuando Jorge dijo eso de mí yo aluciné porque él siempre me trata muy bien", explicaba. "Jorge se pensó que yo tengo un doble lenguaje cuando digo 'madre mía'", afirmaba la colaboradora de 'Viva la vida', que aseguraba que ese día no había escuchado nada de lo que se estaba hablando en los medios".

En cuanto a lo de Belén Esteban, la joven afirma que "yo le dije fue que yo no hubiera ido (a 'Sábado deluxe'), pero que esto es así y ella toma sus propias decisiones, yo no le digo en ningún momento que tenga miedo a encontrarme con Jorge Javier". Ante la pregunta de Kiko Matamoros de si la de Paracuellos se ha inventado su conversación, Alejandra Rubio ha aclarado que piensa que "la malinterpreta o no se ha enterado de lo que le he dicho".