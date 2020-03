El cabreo de Miguel Frigenti con Miguel Ángel Nicolás por Alejandra Rubio: "Me ha dejado con el culo al aire"

Sin duda, Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los personajes que más juego está dando en el universo 'Sálvame'. Pese a que la hija de Terelu Campos afirmó tiempo atrás que no quería formar parte de la pequeña pantalla, a día de hoy esta ya ha participado en 'El debate de las tentaciones' y a día de hoy es colaboradora habitual de 'Viva la vida', junto a su madre y su tía Carmen Borrego. Pero lejos de limitarse a comentar temas de crónica social y realitys de la cadena, Rubio se ha convertido en un personaje del universo Mediaset. Por un lado, por su presunto idilio con Suso Álvarez, y por otro con una guerra que mantiene abierta con Lydia Lozano.

Jorge Javier Vázquez, Miguel Frigenti, Lydia Lozano y Kiko Hernández ('Sálvame')

Esta polémica se ha desatado después de que Miguel Frigenti, colaborador de 'Sálvame', afirmase tajante que la hija de Terelu Campos había calificado como "vieja de mierda" a Lydia Lozano en una cena privada. El chico aseguró que había muchos testigos esa noche que sin duda podían corroborar esa información. Estas palabras las confirmó Miriam Saavedra, que se encontraba también en ese lugar y que efectivamente, escuchó a Alejandra Rubio llamar así a Lydia Lozano, además de criticar también abiertamente a Kiko Matamoros y María Patiño, también colaboradores del formato.

Pues bien, este martes 31 de marzo, en una conexión vía Skype, Kiko Hernández ha puesto en duda toda la información revelada por Frigenti. Este no cree que Rubio haya dicho eso de Lozano y es más, ha contado que Miguel Ángel Nicolás, compañero de Frigenti en 'Ya es mediodía', había negado esas palabras por parte de Rubio. Una afirmación que ha sentado muy mal a este, que seguía insistiendo en que la nieta de María Teresa Campos sí había calificado así a Lozano. Una afirmación que ha querido corroborar Belén Esteban, que indignada no ha dudado en llamar al espacio para dar su versión de todo lo sucedido.

Miguel Ángel Nicolás responde

La Princesa del Pueblo ha confirmado que Miguel Ángel Nicolás se lo confirmó a Frigenti en privado, por lo que ha dejado claro que sí, este dice la verdad. El colaborador no ha dudado en mostrarse enfadado con Nicolás, del que cree que "me ha dejado con el culo al aire" y ha advertido que "lo tengo todo escrito". Finalmente, y ante todo lo debatido, Nicolás se ha querido pronunciar y es que tras confesarle a Frigenti que "no se acordaba que me lo había dicho", también le ha aclarado a Kiko Hernández que Frigenti estaba diciendo la verdad. María Patiño ha leído un mensaje de Nicolás en el que afirmaba que "recuerdo que hablaron de Lydia y de lo que había dicho Alejandra pero no oí todo, si Miguel dice que lo escuchó, lo escucharía".