Por Almudena M. Lizana |

Tras publicar un vídeo en el que felicitaban el cumpleaños a uno de los hermanos encarcelados de Carlo Costanzia Jr Alejandra Rubio se volvió objeto de crítica en ' Vamos a ver ', el programa de Telecinco en el que colabora., quien decidió expresar su malestar a través de redes sociales con un comunicado.

Tras todo esto, la joven tertuliana ha vuelto al plató regentado por Joaquín Prat el miércoles 2 de julio de 2025 con la intención de contestar a todos los presentes en el plató y dar la cara. "Me equivoco muchas veces y tengo que volver a mi camino. Estaba muy bien y desde hace un tiempo he notado internamente, no solo en el trabajo, en muchos aspectos de mi vida, que tengo que tengo que volver a reconducir", arrancaba Rubio, admitiendo que la situación le ha venido grande.

Alejandra Rubio pelea con Alessandro Lecquio en 'Vamos a ver'

"No he sabido gestionarlo, porque si hubiera hecho las cosas de otra manera, no habría habido noticia. Estoy con la escopeta cargada todo el día, no solo aquí, sino en mi vida en general, y no tiene por qué ser así", explicaba la colaboradora, confirmando que siempre está a la defensiva y eso puede jugarle malas pasadas.

Respecto a si ha reflexionado sobre la publicación del vídeo frente a la cárcel de Turín, Rubio ha insistido en que no ha sido para "blanquear" el asunto. "Solo hemos tenido un gesto de cariño con la familia y nada más", añadía la colaboradora de televisión, respondiendo así a una de las principales críticas de Alessandro Lecquio, que ha sido uno de los que más la atizaron en esta polémica.

"Si ese día mi delicadeza te sonó a ironía, es que no estás muy acostumbrada a que te traten con educación. No fue en ningún momento irónico. (...) Normalizar la violencia desde las redes es una falta de respeto para quienes la sufren. Lo preocupante es que utilices una condena por violencia para un contenido por likes", le echaba en cara el colaborador italiano.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver'

Siempre bienvenida

"No necesito likes de nadie, ese no era el fin en ningún momento. Nadie está blanqueando absolutamente nada", volvía a insistir Rubio, quien sí había confesado a Joaquín Prat que su comentario sobre si estaba ubicada o no sí le dolió. Por su parte, Alejandra Rubio no quiso entrar más al trapo y el presentador le recordó que siempre va a ser bien recibida en el plató de 'Vamos a ver': "No concebimos otra forma de trabajar", zanjaba el periodista, dando paso a otro tema del mundo del corazón.