Joaquín Prat, harto de la actitud de Alejandra Rubio: "A ver si te ubicas ya, ¿a cuento de qué?"

Alejandra Rubio acudía al plató de ' Vamos a ver ', el programa de Telecinco del que es colaboradora, el miércoles 25 de junio. En esta ocasión, sus compañerosque su pareja, Carlo Costanzia Jr , había compartido en redes. En el vídeo se les veía a ambosen la que está internado.

Como era de esperar, tanto Joaquín Prat como el resto de colaboradores tenían muchas preguntas acerca de este vídeo y de la relación con la familia de su pareja. Alejandra Rubio, por su parte, tomó una actitud defensiva a la hora de responder a las preguntas de sus compañeros de programa. Esto es lo que provocó que el presentador estallara al día siguiente y no pudiera evitar mandarle un mensaje de manera pública.

Joaquín Prat hablando de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

Tras un amago del presentador por callarse sus pensamientos y comunicárselo en privado, comenzaron las críticas. "Alejandra, a ver si te ubicas ya de una vez. Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer... Te tienes que ubicar ya. Ahora lo veo y digo ¿a cuento de qué?. Si nosotros solo preguntamos porque el vídeo lo has colgado tú". De esta forma, Joaquín Prat mostraba su incredulidad ante la fría y desafiante actitud de Alejandra Rubio con ellos.

"El vídeo lo colgáis vosotros. ?De qué te vamos a preguntar? ¿De un doctorado?", añadió. El resto de colaboradores lanzaron críticas en la misma línea, cansados de la actitud que tuvo con sus propios compañeros. "No está ubicada... Ni es abogada, ni actriz, ni diseñadora. Es una colaboradora que ganan dinero ella y su pareja de los medios de comunicación exponiendo su vida y cuando se entere será feliz", decía Antonio Rossi.

Alejandra Rubio en su tensa entrevista en 'Vamos a ver'

Comunicado de Alejandra Rubio ante las críticas

Tras todo este aluvión de críticas, la colaboradora de 'Vamos a ver' subía un comunicado a su Instagram. "A veces me siento tremendamente incomprendida... Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta. No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme(nos). Al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas, a veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso...", expresaba la hija de Terelu Campos.

"Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí, yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande... Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta) pero esto es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo, no he tenido mi mejor año pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte de saber aprender de mis errores...", terminaba Rubio.