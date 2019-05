Terelu Campos, fatal de dinero, volvería a Telecinco tras abandonar 'Sálvame': "Si me llamase Ana Rosa, iría"

El drama de las Campos parece no tener fin. Y es que la familia lleva unos meses muy intensos, en los que Terelu Campos y Carmen Borrego han pasado por unos momentos muy duros, tanto personal como profesionalmente. Por una parte, Terelu Campos ha tenido que someterse a varias operaciones de urgencia mientras que Carmen Borrego ha visto como su estabilidad emocional se mermaba tras entrar en 'Sálvame Okupa'.

Terelu Campos en 'Sábado deluxe'

Estas circunstancias, sumadas a muchas otras, han hecho que Terelu Campos decidiese dejar de trabajar en 'Sálvame'. Aun así, antes de despedirse por completo del formato, ha decidido otorgar una entrevista en 'Sábado deluxe'. "Me voy porque no era capaz de continuar, las cosas son mucho más sencillas. Si en mi mano está quitarme ese sufrimiento, voy a hacerlo y, además, creo merecerlo", le explicaba Terelu Campos a Jorge Javier Vázquez.

"Me voy por mi, estoy cansada, yo también tengo mis problemas", decía Terelu Campos, comentando que el hecho de que deje 'Sálvame', no significa que deje la televisión. "El problema es que 'Sálvame' es muy duro, si me llamase Ana Rosa, iría", confesaba la colaboradora de televisión. A pesar de mostrarse muy segura de su decisión de no volver a 'Sálvame' nunca más, la hija de María Teresa Campos aseguraba que "irreversible solo es la muerte".

El futuro de Terelu

Jorge Javier Vázquez quiso indagar sobre cómo era actualmente la situación económica de Terelu Campos. "Estoy fatalmente", decía ella con un tono bromista pero dejando claro que era la verdad. "Le tengo muy poco apego a las cosas materiales", decía Terelu Campos, dando a entender que vendería alguna de sus propiedades si tuviese que hacerlo. "Tengo miedo pero a la vez tengo ilusión y tengo esperanza", decía la entrevistada, afrontando así lo que le venga a partir de ahora.