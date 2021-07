La noche del jueves 15 de julio, 'Supervivientes 2021' alcanzó su décimo quinta gala en Telecinco, a cargo de Jorge Javier Vázquez, en la que Alejandro Albalá, Tom Brusse y Olga Moreno se jugaban su permanencia en el reality, en manos de la audiencia desde la semana pasada. Una dura y reñida lucha entre tres pesos pesados, que concluyó con la expulsión definitiva de Albalá a las puertas de la final.

Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse, antes de conocer la expulsión del primero en 'Supervivientes'

"Hoy se marcha uno el día que se cierra la palapa", señaló el presentador, antes de comunicar que Olga Moreno era la primera salvada de la noche, para sorpresa de la propia sevillana. "No me lo esperaba", confesó la concursante, anonadada, mientras sus compañeros la abrazaban y la felicitaban por continuar en el reality. "Muchísimas felicidades, tu aventura continua", declaró por su parte Vázquez. "Yo pensaba que me iba ya, lo tenía clarísimo. Gracias a los que me habéis votado, gracias por hacerme formar parte de esta experiencia", declaró la sevillana, cuya salvación dejaba un último duelo entre Albalá y Brusse, quienes no habían mantenido precisamente una cordial relación.

Finalmente, Vázquez anunció que el segundo era el último salvado de la noche, por lo que el cántabro se tenía que despedir de la experiencia la misma noche que la organización cerraba la palapa. "Agradecerles estos noventa y ocho días que hemos estado. Creo que todos son unos supervivientes espectaculares, a pesar de nuestras diferencias", manifestó Albalá, al reunirse junto a Lara Álvarez para despedirse de sus compañeros. "De cada uno me llevo una cosa, incluso de Tom, de Gianmarco", añadía el cántabro, señalando a los compañeros con los que peor relación había mantenido, para después confesar que "obviamente, quiero que Olga sea la ganadora y, si no, Melyssa". "De los demás, no tengo nada malo que decir, a pesar de todo. Es una experiencia muy dura que saca lo mejor y lo peor, y me quiero quedar con lo mejor de cada uno", valoró Albalá, antes de lanzar su agradecimiento a los responsables del programa.

Una final con cinco supervivientes

"Quiero darte las gracias a ti, Lara, al Pirata Morgan, al equipo, que me parece espectacular lo que hacéis aquí, a la producción, a la cadena, por contar conmigo. Esto es un sueño hecho realidad que me ha encantado", declaró el cántabro, tras lo cual añadió que "espero que todo el mundo pudiera vivirlo alguna vez" y lanzó su agradecimiento a la audiencia que lo había salvado en las anteriores ocho nominaciones. Una elegante y feliz despedida, tras la cual Vázquez anunció que el resto de concursantes, Moreno, Brusse, Marta de Lola, Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto, eran los finalistas oficiales de la edición. Además, el presentador comunicó que la final se celebraría la próxima semana, algo que alegró aún más a los supervivientes ante la perspectiva de volver a España y reencontrarse con sus seres queridos.