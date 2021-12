La segunda hoguera de los chicos de 'La isla de las tentaciones 4', emitida el miércoles 1 de diciembre en Telecinco, fue especialmente complicada, sobre todo cuando se vieron sorprendidos por la visita de una alterada Zoe Mba. De hecho, el malestar que provocó la inesperada irrupción de la barcelonesa propició que Alejandro Nieto sufriera todo un ataque de desesperación ante la posibilidad de perder a su pareja, Tania Medina, que incluso llegó a afectar a la propia Sandra Barneda.

Alejandro suplica ver a Tania en 'La isla de las tentaciones'

El gaditano se mostró muy afectado ya durante el turno de su compañero Nico Aubert, quien fue el encargado de inaugurar la hoguera. "No paro de ver a Tania con el chico ese: en el jacuzzi, en la cita... y me estoy poniendo nervioso, la verdad", declaraba Nieto, tras estar atento a las imágenes destinadas al rumano. "No quiero que la toque, no quiero que tenga esas confianzas", añadía el participante, molesto por el hecho de que su pareja compartiera tanto tiempo con Stiven, con quien de hecho comenzaba a tener cierta conexión. Tras la aparición en la hoguera de Mba, con quien Nieto se sintió muy identificado, llegó su turno de ver imágenes de su pareja, antes de las cuales admitió sentirse "fatal", al igual que "lo estoy pasando muy mal".

"En todos los vídeos sale con el notas y veo que se está dejando llevar. Me está preocupando muchísimo, porque el amor que siento por ella es infinito, como yo le digo, y no siento eso con nadie", declaraba el novio de Medina, seguro además del hecho de que estaba surgiendo algo entre la canaria y Stiven. "Solo puedo sentir más decepción. Mi relación está acabada, algo en mí se ha roto", reconocía la novia de Nieto, en las primeras imágenes, en las que también afirmaba sobre él que "me he dado cuenta de que no me quiere bien". La canaria charlaba entonces con su soltero "predilecto", ante quien confesaba que "siento que hay feeling, no te voy a mentir. Voy a hacer lo que sienta, visto lo visto". Unas declaraciones que dejaron anonadado a su pareja: "¿mi relación está acabada, con lo que yo la amo? Ustedes me estáis viendo sufrir cada día. ¿Cómo coño va a decir eso?". "¿Que no la quiero bien? ¡Si la quiero más que a mí, cojones!", soltaba Nieto, alterado.

Alejandro no soporta lo que está viendo de Tania y entra en estado de nervios



"No puedo perderla"

Sandra Barneda, muy afectada mientras Alejandro abandona la hoguera en 'La isla de las tentaciones'

"Dice que está decepcionada. Si siente que la he fallado, si va a hacer algo, lo va a hacer", vaticinaba el gaditano, antes de ver la conversación que su pareja había mantenido con Stiven durante su cita. "Estoy sorprendida, porque no imaginé que fuese a conectar con alguien aquí", confesaba Medina, tras lo cual incluso reconoció que "si me preguntas qué haría, yo me iría sola ahora mismo" del reality. "Ella está mal y yo no quiero eso", valoró Nieto. Su nerviosismo fue en aumento cuando el gaditano confesó que "me quiero ir de aquí ya, te lo digo de corazón. No puedo más. Que diga esas cosas, me duele muchísimo, porque no es verdad y esta gente lo sabe".

"Por favor te lo pido, no dejes que una relación tan bonita se acabe", suplicó Nieto a una conmovida Barneda, antes de romper a llorar y recibir el abrazo de sus compañeros, en señal de apoyo y consuelo. "Cuando hables con ella, lo solucionáis", intentó animarlo Josué Bernal, mientras que la presentadora le pedía al gaditano que "por favor" se tranquilizase. Entre lágrimas, Nieto comenzó a moverse con cierto nerviosismo, momento en el que Barneda insistió en pedirle "confía en mí". "Me quiero ir. Por favor te lo pido, déjame verla y explicarle. Yo sigo aquí si quieres, pero déjame hacerlo, no puedo perderla", insistía el novio de Medina, una y otra vez, en pie, antes de salir corriendo, entre lágrimas, dejando tras de sí a una afectada Barneda, mientras el resto de habitantes de Villa Playa salían tras él.