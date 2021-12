La noche del miércoles 1 de diciembre, 'La isla de las tentaciones 4' vivió la segunda hoguera de sus participantes. La cita arrancó con Gal·la Mora muy tranquila y segura sobre su relación, pero que terminó con ella muy enfadada con su pareja, Nico Aubert, al ver el acercamiento del rumano con Miriam, una de las solteras. Por ello, la castellonense no vaciló a la hora de solicitar una hoguera de confrontación, incluso a pesar de desconocer las consecuencias en caso de que él rechazara encontrarse con ella.

Miriam besa el cuello de Nico en 'La isla de las tentaciones'

"A diferencia de mis compañeras, creo que soy la que menos miedo puede tener, porque quiero a Nico con todo mi corazón y me encantaría salir de aquí con él", confesaba Mora, al comenzar su turno en la hoguera, cuando también apostó por que "sí me voy a encontrar que, a lo mejor, pueda tener más conexión con Rosana, pero vengo muy segura". "Sí puede llegar a darme algo más de miedo, pero confío mucho en Nico y creo que él quiere salir de aquí conmigo", declaró la castellonense, quien vio a su pareja hablando de lo mal que ella lo trataría en su relación, de lo poco cariñosa que era o el "aburrimiento" que sentía. "No pienso en ella. Llevo dos años haciéndolo y ya ni me acordaba de mí", añadía incluso Aubert.

"Si lo que le importa es que tiene un piso o una perra más que yo, lo tengo muy claro. Yo no hablaría nunca así de él", afirmaba Mora, "muy decepcionada, porque está empezando otra vez a decir cosas que sabe que las voy a escuchar y que me van a molestar, al igual que me duele que hable de si follamos menos o más". El programa emitió imágenes de Aubert acercándose a Miriam, hablando incluso de hacer un trío con ella y Rosana, al igual que bailando muy pegado a ambas solteras, algo que no molestó a Mora: "aquí veo que se está poniendo a prueba y que lo está disfrutando. Realmente lo que me molesta, es lo que hable de mí. Y sabía que no iba a volver a darle la cita a Rosana".

"No siento ni pena. Me da asco"

Gal·la solicita una hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones'

Los vídeos fueron subiendo de tono, puesto que lo siguiente que se vio, fue a Aubert con Miriam en el jacuzzi, compartiendo abrazos y cierto flirteo, al igual que tumbados juntos en uno de los sofás de la villa. "No lo entiendo. Él estaba muy seguro de que iba a salir de aquí conmigo y yo estaba muy segura de que a él nadie le iba poner nervioso como para pensar que a lo mejor no sale conmigo", confesó Mora, para después reconocer que "Miriam puede ser un prototipo de chica que le ponga nervioso. De momento, sinceramente, no me raya lo suficiente como para plantearme algo que sea irme sin él". La opinión de la novia de Aubert cambió, no obstante, al verlos aún más pegados en un sofá, antes de que Miriam le diera besos en el cuello mientras él sonreía.

"He dicho que si yo creía que mi relación estaba en peligro, quería una hoguera de confrontación. Él todavía no ha pasado el límite, pero creo que es el momento de que hable con él", declaró Mora, "cien por cien segura" de su petición, que fue aceptada por Sandra Barneda. "Quiero pensar que es una villa de cerdos que no saben actuar de otra forma, porque de lo único que ha hablado con ella, es de sexo. Y eso me da asco", manifestó la castellonense, al valorar lo que podría estar pasando por la mente de su pareja. La participante llegó a asegurar que "si tengo una hoguera de confrontación y él decide quedarse, juro que me voy de lo más contenta a mi puta casa, con mi puta perra, porque él no la va a volver a ver" y confesó sentir mucha rabia hacia Aubert tras lo que había visto. "No siento ni pena, me da asco. Me apetece irme a mi casa, que se quede aquí y que haga lo que le dé la gana", admitió Mora.