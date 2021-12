Las chicas de 'La isla de las tentaciones 4' se enfrentaron a su segunda hoguera en la noche del miércoles 1 de diciembre, en Telecinco. En el caso de Tania Medina, la canaria se llevó una decepción más con las imágenes de su pareja, Alejandro Nieto, cuyos comentarios sobre ella inclinaron aún más la balanza hacia una posible ruptura. Un desenlace que, tal y como apuntó Medina, en aquel momento se daría solo por la aparente falta de respeto del gaditano hacia ella, y no por la cercanía que la canaria estaría sintiendo hacia Stiven, uno de los tentadores.

Alejandro habla de los gustos sexuales de Tania en 'La isla de las tentaciones'

"Estoy un poco descolocada. Si veo cosas que me molestan, creo que lo voy a llevar mejor que la primera hoguera, porque un poco me las espero", confesó Medina, quien se llevó una primera decepción con su novio en la primera hoguera, cuando pudo escuchar varios comentarios desagradables sobre ella por parte de Nieto. Asimismo, la canaria admitió que lo que más le dolía de las imágenes que pudieran mostrarle, eran las "palabras negativas hacia mí. Hablar mal de tu pareja, eso no se puede permitir". De hecho, Medina no mostró incomodidad alguna al ver cómo Nieto recibía no solo caricias en el pecho, sino también besos y lametones por parte de distintas solteras, al igual que vio un juego en el que compartían algunas confesiones sobre su vida sexual.

"Me alegra ver este vídeo, porque no me molesta para nada. Para mí, el tema del sexo no es tabú, me parece algo muy natural", declaró la canaria, quien no obstante matizó que "creo que está hablando en general, de las cosas que ha hecho en su vida, pero si fuera sobre mí, claro que me molesta". El programa emitió entonces un recopilatorio en el que, además de que Nieto criticaba duramente a los solteros y afirmaba que "me follaría a las diez" tentadoras de su villa, hacía una revelación ante todos sus compañeros que no gustó en absoluto a su pareja: "¿sabéis que mi parienta dice que cuando ve vídeos porno, le ponen los de lesbianas?". "Me da vergüenza, creo que no es un hombre. No tiene respeto ni por él mismo y me va a perder", criticó Medina, tras lo cual apuntó sobre su novio que "va por muy mal camino" con respecto al hecho de preservar su relación.

"Me gustaría ver al hombre del que me enamoré"

Tania critica los comentarios de Alejandro en 'La isla de las tentaciones'

"Necesito un hombre a mi lado, una persona que me respete, me valore y, ahora mismo, él no lo está haciendo para nada. Y yo necesito admirar a mi compañero de vida", valoró Medina. La canaria abordó el hecho de haber "conectado con Stiven", el cual "me lo está haciendo todo muy ameno". "Es un chico maravilloso y me estoy dejando llevar pero me daría mucha pena, independientemente de la conexión que pudiera tener con él, que mi relación se acabara por Alejandro", manifestó la novia de Nieto, tras lo cual aclaró que "Stiven es maravilloso, pero yo realmente estoy enamorada de Alejandro. Y me gustaría ver imágenes del hombre del que me enamoré". "Algo en mí se ha roto. Escuchar comentarios de Alejandro de ese tipo, me da vergüenza. Que cuente intimidades nuestras, es algo que le pedí, por favor, que no lo hiciera. Está haciendo todo lo contrario", admitió Medina, una vez concluida la hoguera.