Antes del estreno de 'La isla de las tentaciones 4', Telecinco dejaba a los fans del reality totalmente anonadados al lanzar una promo en la que una de sus participantes irrumpía de forma inesperada en la hoguera de los chicos, asustando incluso a la propia Sandra Barneda. Por fin, en la cuarta entrega de la edición, emitida en la noche del 1 de diciembre, se pudo ver el momento, protagonizado por una desesperada Zoe Mba, quien habría recorrido una larga distancia solo para hablar con Josué Bernal, después del programa le negara la posibilidad de ver imágenes del marbellí.

Zoe suplica a Sandra Barneda que le deje hablar con Josué en 'La isla de las tentaciones'

La desesperación de Mba arrancó al comienzo de la hoguera, cuando pudo ver la llegada de la nueva soltera, Jennifer, la cual compartía un pasado con su novio. "Si cae con esta chica, me va a demostrar que yo no quiero estar con este hombre. Y no pienso soltar una lágrima", declaraba la barcelonesa, quien aseguraba que "me pone incómoda que la cague y, por eso, tenga que perder al hombre de mi vida". A la tensión de ese momento se sumó el hecho de que, en su turno, Barneda le comunicó que "creemos que la mejor forma de que empieces a disfrutar de esta experiencia y a confiar en ti y en Josué, es no ver imágenes". "Necesito verlo, y más después de haber visto entrar a esta chica, por favor", suplicó la barcelonesa, tras lo cual incluso reconoció que no confiaba en su pareja, por lo que "necesito verlo para saber si puedo hacerlo".

Con estos antecedentes, Mba sorprendía al irrumpir más tarde en la hoguera de los chicos, agitada y desesperada, para dirigirse a un sorprendido aunque calmado Bernal. "¿Qué estás haciendo, por favor? Deja de hacer lo que estás haciendo", repetía la barcelonesa, a quien su novio le pidió que fuera "inteligente". "Confía en mí. No tienes nada de qué preocuparte", le aseguraba el marbellí, mientras Barneda se interponía entre ambos para mantener las distancias y le exigía a la barcelonesa que abandonase el set. "¡Necesito que me des mi lugar, por favor!", suplicó Mba, una vez que un miembro del equipo la apartó de la hoguera, donde el resto de participantes se mostró impactado con su llegada. La novia de Bernal llegó incluso a arrodillarse para implorar a Barneda que le permitiera hablar con él, sin resultado: "acabas de infringir las normas de 'La isla de las tentaciones'", le indicaba la presentadora, aún alterada por el susto que había recibido.

"Me he dado un susto de muerte"

"Está atacada", observó Nico Aubert, perplejo, mientras Alejandro Nieto confesaba sentirse "muy nervioso". "Tu novia te quiere que flipas", manifestó por su parte Álvaro Boix, tan sorprendido como los demás. "Esa niña me quiere mucho y no me quiere perder. Va a hacer lo imposible", apostaba Bernal, antes de que Barneda señalara que "esto va a tener consecuencias". Una vez que Mba se hubo retirado, el marbellí admitió que "yo ahora mismo tengo ganas de salir corriendo detrás de ella", tras lo cual Nieto confesó sentirse igual que la barcelonesa, antes de romper a llorar, por lo que tanto el novio de Mba como el resto de sus compañeros se apresuraron a arroparlo y consolarlo. "¿Has visto cómo está mi chica? Pues seguramente tu novia esté pasándolo mal y no te quiere perder. Sabes perfectamente lo que hay entre vosotros", trató de animarlo el marbellí.

Con las cosas más calmadas, Bernal recibió las disculpas de la presentadora por "haber sido tan dura, pero no me esperaba esto. Yo también me he dado un susto de muerte". "Estoy intentando pasar este trago con mis compañeros, pero tengo la mente en lo que ha pasado", admitió el marbellí, consciente del miedo y la desconfianza de su pareja. "Lo tengo claro desde el minuto uno y si estoy aquí, es para que ella confíe en mí", declaró el novio de Mba, a quien Barneda prohibió ver imágenes de la barcelonesa, puesto que ya la había visto en persona. "Lo prefiero. Sé que ella es un poco como yo y a lo mejor se le va algo la boca. Ella va a bailar y hacer lo que quiera, porque es un culo inquieto, e igual veía imágenes que no me iban a gustar mucho. Pero confío en ella", reconoció Bernal, al que se le partía "el alma" tras ver "rota" a su novia, "porque yo soy muy protector con ella y no quiero que lo pase mal".