'Supervivientes 2019': Violeta sufre un ataque de ansiedad tras discutir con Dakota

Parece que entre Dakota y Violeta la reconciliación es imposible. El enfrentamiento que comenzó la semana pasada parece haber continuado tras la gala de 'Supervivientes 2019' del pasado jueves. Las chicas trataron el tema durante el programa en directo y, tras llegar a la playa, prendió de nuevo la chispa entre ambas. Su discusión provocó un importante ataque de ansiedad en Violeta.

Violeta y Dakota durante su discusión en 'SV'

Todo comenzó cuando, tras llegar a la isla, Violeta pidió a Dakota que no volviera a mencionar a Fabio y, como ejemplo, nombró al novio de la "hermana mayor": "Lo único que te pido es que no le metas a él, porque yo te podría decir 'pues tu novio está trincando por ahí'". Las palabras de la joven hicieron explotar a Dakota y comenzó entonces una retahíla de insultos y descalificativos.

Dakota llamó "guarra" en repetidas ocasiones a Violeta y justificó su mención a Fabio porque "él está concursando" y no así su novio. La novia del argentino no dudó en ponerse a la altura de su compañera llamándola "cavernícola, garrula y macarra" entre otras cosas. "Tú has quedado como lo que eres, como una p*ta niñata", continuaba Dakota. "Cómete una mierda, guarra. Que se te conoce por guarra".

"Me da asco discutir con ella"

Mientras ambas concursantes se dedicaban insultos sin parar, Oto y Mahi trataban de apaciguar los ánimos. Violeta terminó pidiendo disculpas a su compañera por mencionar a su novio y seguidamente comenzó a llorar.

La concursante empezó a sufrir un ataque de ansiedad: "No puedo más, no quiero estar aquí. Me ahogo. Porque no me puedo ir andando, si no, me iba ya". La joven llamó "barriobajera" a Dakota y aseguró que le daba "asco" discutir con ella. Mientras tanto, Fabio trataba de calmar a su chica, aunque parece que le provocó aún más malestar.