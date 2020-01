Álex y Fiama, en la primera hoguera de la confrontación en 'La isla de las tentaciones': "No entiendo nada"

La noche del martes 28 de enero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que se estrenó la primera "hoguera de la confrontación". Una ceremonia en la que una de las parejas tenía la oportunidad de reunirse por primera vez desde el comienzo del programa, para lo que dejaron que los chicos decidieran quién debía acudir, dado lo mal que muchos de ellos habían acabado tras ver las imágenes de sus respectivas parejas, como fueron Christofer Guzmán, Ismael Nicolás y Álex Bueno. De hecho, este último fue el elegido por unanimidad entre sus compañeros para acudir al encuentro de su pareja, Fiama Rodríguez.

Álex y Fiama se reencuentran en 'La isla de las tentaciones'

"Yo, por mucho que quieras tener una conversación con Fani, no creo que te venga bien", declaró Gonzalo Montoya, dirigiéndose a Christofer, de quien vaticinaba ante las cámaras la posibilidad de que "puede llegar a perder los papeles". "No quiero que pierdas las formas. Prefiero que recapacites", añadió Montoya, tras lo cual apostó por un reencuentro entre Álex y Fiama, algo con lo que tanto José como Ismael se mostraron de acuerdo, incluso Christofer. "Ya lo he visto todo", señaló este. "Lo veo tocado y hundido. Ha entrado en un bucle negativo", observó Ismael, al hablar sobre Álex, quien se mostró muy agradecido con sus compañeros.

"Es lo más bonito que han hecho por mí en mucho tiempo", declaró Bueno, antes de manifestar su necesidad de que "se zanje de alguna manera". "Me ha entrado un poco de miedo", confesó por su parte Fiama, al recibir la noticia por parte de Mónica Naranjo. De hecho, la participante tenía la oportunidad de rechazar la "invitación" de su pareja, decisión por la que tendría que abandonar la isla de forma inmediata. Algo que no ocurrió, dado que Fiama acudió al encuentro de Álex. "He tenido muchas dudas de si venir o no, porque tampoco sabía qué había pasado", confesó la participante quien, tras descubrir los motivos tras el reencuentro, lo achacó a "una pataleta de las suyas, a las que ya estoy acostumbrada".

"Si esto me lo hace en casa, se lía"

Álex y Fiama concluyen su reencuentro en 'La isla de las tentaciones' con sensaciones muy distintas

La preocupación de Álex llegó ante la posibilidad que Fiama planteó durante una conversación con Joy, sobre marcharse con él o no de la isla al concluir el formato. "Son suposiciones. Tengo afinidad con ese chico. Es un diez de chaval, sí. Pero yo te prefiero a ti", declaró Rodríguez, tratando de tranquilizarlo. "Si realmente esto me lo hace en casa, se lía", confesó la participante ante las cámaras, donde señaló que "mis compañeras han tenido imágenes más fuertes y sus parejas no han llegado a ese punto". "Me molesta que a veces seas un terremoto. Lo que menos necesito es seguir guerreando. Quiero verte feliz y verte bien", declaró un emocionado Álex, durante el encuentro. "No tengo ganas de decirte nada", confesó por su parte Fiama, tratando de calmarlo.

La actitud de Rodríguez ante su pareja, no obstante, fue muy diferente a la que mostró en solitario ante las cámaras, donde declaró que "la que tiene la razón para estar enfada soy yo. ¿En serio has liado esta por eso?". "En casa también me lo hace. Necesito que aprenda de esto porque si no, no va a ir bien la cosa", añadió la participante, quien acabó el encuentro muy disgustada, al contrario que Álex, quien no podía mostrarse más feliz y aliviado. "He visto a Fiama guapísima, me ha aportado esa tranquilidad que necesitaba", reconoció Bueno, quien opinó que "creo que he madurado a nivel emocional, pero todavía me falta mucho". "He intentado actuar de la forma que sabía que a él le iba a ir bien, pero me molestó", admitió Fiama, antes de soltar un "no entiendo nada, estoy flipando", al reunirse con sus compañeras. "Veo que me va a volver loca y eso no lo voy a aguantar. Esto tiene que cambiar ya", aseguró la participante, tras lo cual desveló que su pareja había conseguido el efecto contrario con ese encuentro. "Voy a estar más con Joy", prometió Fiama.