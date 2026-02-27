FormulaTV
Conectar
ÚLTIMA HORA Cataluña alerta a la OMS de un brote de gripe porcina que se contagia entre humanos

COMPLETANDO LA LISTA

Álex Guita, decimoquinto concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'

Telecinco ha desvelado el nombre de otro concursante oficial del reality de supervivencia.

Álex Guita, decimoquinto concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'
©Mediaset España
Por Adrián López CarcelénPublicado: Viernes 27 Febrero 2026 14:14 (hace 4 horas)

Programa relacionado

Supervivientes

Supervivientes

Supervivientes

2000 - Act

España

Realities

6,9

14 críticas

Popularidad: #17 de 1.983

  • 222

  • 9

Con la fecha de estreno ya anunciada, 'Supervivientes' está listo para empezar. Ya se conocen los primeros quince famosos que viajarán a Honduras para enfrentarse a la edición "más extrema" del programa de Telecinco, que dará comienzo el jueves 5 de marzo. Jorge Javier Vázquez desveló el jueves 26 de febrero en la gala de 'GH Dúo' al que, hasta el momento, es el último concursante confirmado.

"Soy Álex Guita, preparador físico, y soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'". Así comienza el exnovio de Adara Molinero su vídeo de confirmación como concursante del programa. "Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión", expresa Guita.

Álex Guita visitó &#39;GH Dúo&#39; después de que Jorge Javier anunciase que era concursante oficial de &#39;Supervivientes 2026&#39;
Álex Guita visitó 'GH Dúo' después de que Jorge Javier anunciase que era concursante oficial de 'Supervivientes 2026'
Vídeos FormulaTV

Asimismo, el nuevo concursante deja claro que quiere darlo todo, y que afronta esta aventura con ganas y ambición. "Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar. Mi único miedo: la falta de comida. Quiero superar esa barrera. ¡Nos vemos en Honduras!", dice Álex Guita.

¿Quién es Álex Guita?

A pesar de dedicarse profesionalmente al deporte como entrenador personal, Álex Guita ya tiene un extenso currículum televisivo. Nacido en Rumanía, su primera aparición en la televisión española se remonta a 2013, cuando participó como pretendiente de Andrea Ferrari en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, la fama le llegó al hacerse pública su relación y posterior separación con Adara Molinero en el año 2024.

Álex Guita apareció por primera vez en televisión en &#39;Mujeres y hombres y viceversa&#39;
Álex Guita apareció por primera vez en televisión en 'Mujeres y hombres y viceversa'

En 2025, Guita se embarcó como concursante de la tercera edición de 'GH Dúo', su primer reality. Además, formó parte del elenco de 'Warrior Games', el programa de Mediaset Infinity. Ahora, Guita se enfrenta a uno de los mayores retos de su vida: participar y tratar de hacerse con el título de ganador de 'Supervivientes 2026'.

Ver todos los comentarios (7)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas