Álex Guita, decimoquinto concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'

Con la fecha de estreno ya anunciada, 'Supervivientes' está listo para empezar. Ya se conocen los primeros quince famosos que viajarán a Honduras para enfrentarse a la edición "más extrema" del programa de Telecinco, que dará comienzo el jueves 5 de marzo. Jorge Javier Vázquez desveló el jueves 26 de febrero en la gala de 'GH Dúo' al que, hasta el momento, es el último concursante confirmado.
"Soy Álex Guita, preparador físico, y soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'". Así comienza el exnovio de Adara Molinero su vídeo de confirmación como concursante del programa. "Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión", expresa Guita.
Asimismo, el nuevo concursante deja claro que quiere darlo todo, y que afronta esta aventura con ganas y ambición. "Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar. Mi único miedo: la falta de comida. Quiero superar esa barrera. ¡Nos vemos en Honduras!", dice Álex Guita.
¿Quién es Álex Guita?
Mujeres y hombres y viceversa'. Sin embargo, la fama le llegó al hacerse pública su relación y posterior separación con Adara Molinero en el año 2024.
En 2025, Guita se embarcó como concursante de la tercera edición de 'GH Dúo', su primer reality. Además, formó parte del elenco de 'Warrior Games', el programa de Mediaset Infinity. Ahora, Guita se enfrenta a uno de los mayores retos de su vida: participar y tratar de hacerse con el título de ganador de 'Supervivientes 2026'.