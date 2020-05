Alexia Rivas se defiende de las críticas de "puta buscona": "He cobrado 0 euros y un disgusto muy grande"

Tras su escándalo al destaparse su relación secreta con Alfonso Merlos, Alexia Rivas había vuelto a desaparecer de la opinión pública. Sin embargo, hace unos días, Kiko Hernández revelaba en 'Sálvame' que se había vuelto a saltar el confinamiento para marcharse a Ponferrada, su localidad natal, junto a su pareja. Esto volvía a suscitar las críticas, haciéndole reaparecer y justificándose en que debía visitar a su médico de cabecera.

Alexia Rivas

Rivas se muestra cansada de las críticas que lleva varias semanas recibiendo, por lo que ha compartido un post en Facebook en el que responde a un usuario que había comentado: "Él es un periodista de la Cuatro y ella una puta buscona y los hijos de putas saltándose los confinamientos ya en Madrid también". Por ello, la periodista se ha dirigido a todas aquellas personas "que desde hace un mes llevan insultando, vejando, injuriando".

"Usted, que se permite la licencia de llamarme "puta buscona" (viva el feminismo), debe saber que terminé Bachillerato en el Virgen de la Encina de Ponferrada con una nota de 9,4 sobre 10. Comencé Derecho (carrera que voy a continuar en septiembre), pero me cambié a cursar Periodismo porque era mi sueño", relataba Rivas, quien posteriormente contaba los lugares en los que había trabajado y que había sido muy querida por sus compañeros en todos ellos.

En defensa de Merlos

"Yo, soy redactora en Mediaset España. Ni colaboradora, ni personaje público. He cobrado 0 euros y un disgusto muy grande con todo este asunto, que, para nuestra desgracia, ha copado la actualidad de la crónica rosa durante un mes", explicaba, reflejando los problemas que le había producido estar durante varios días en primera plana. "Usted no sabe lo que sucede de puertas para dentro de mi vida. Usted es el reflejo de España. Hablar sin saber, envidiar, mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

En su comunicado, también ha defendido a Alfonso Merlos, señalando su lista de estudios y afirmando que "lo único que ha hecho en toda su vida ha sido trabajar": "Permitirse la licencia de vejar e insultar, e incluso llamar friki, a una persona que tiene más estudios que muchos de los que gobiernan este país", resaltaba.