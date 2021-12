Dos de los rostros de Mediaset se han declarado la guerra abiertamente en Twitter. Los usuarios asistieron a un enfrentamiento entre Alexia Rivas, colaboradora de 'Ya es mediodía', y José Antonio León, reportero de 'Sálvame'. La periodista publicaba un tweet sobre Cynthia Martínez, señalando que "no se la toma en serio ni el apuntador", siendo el origen del conflicto.

Alexia Rivas y José Antonio León

El reportero arremetía contra Rivas: "Ya tenéis algo en común", le contestaba. La leonesa, por supuesto, no se iba a quedar callada ante el ataque y sacaba a la luz viejos trapos sucios. "Querido José Antonio León (¿se llama no?), no decías lo mismo cuando hace un par de años me escribías para vernos en Ibiza porque los dos (según tú) éramos guapos y solteros. Ay... qué malo es querer subirse a todos los carros públicamente", reveló.

Lejos de amedrentarse, León hacía la contrarréplica: "Lo que me sumo al carro es del buen hacer del periodismo y del no ataque burdo a Cynthia, pero claro, ¿Alexia, te llamas no? ¡Explicarte esto a ti, que te gusta ejercer la profesión yendo a un reality por una causa tan noble como la de salir en bragas en un Skype, como que no!", terminaba riéndose.

La guerra que acabó en bloqueo

Ante la expectación de los usuarios, los periodistas continuaban con su particular batalla. Era el turno de Rivas, quien sentenció al reportero: "A mí me gusta usar ropa interior y otros como tú, preferís (oye, en esto te apoyo) presumir de pelendengues como Dios os trajo al mundo. Eso sí, natural serás con los hombres. Tu discurso con las mujeres es machista y repugnante", decía Rivas.

Ante el argumento de la joven, José Antonio León optó por no contestar y dio por perdida la batalla. Así, decidió bloquear directamente a la colaboradora. Algo que ella misma mostró a sus seguidores, acompañado del siguiente texto: "Si me he enterado de que tenía Twitter hoy. Una no entiende nada...", ironizaba.