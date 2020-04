Marta López desmonta a Alfonso Merlos: Él le fue infiel con Alexia Rivas mientras preparaban su boda

Lo que están viviendo Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas podría formar parte perfectamente de la nueva telenovela de Telecinco. Una pillada en Youtube ha sido el origen de una de las historias más comentadas en las últimas semanas en los formatos de la cadena de Mediaset. El periodista y la reportera de 'Socialité' han iniciado una relación sentimental y según la que fuese participante de 'GH' lo hicieron mientras ella seguía con Merlos. Una historia de infidelidades, mentiras y muchos giros que ha contado con las dos interesadas en dos de los principales espacios en directo de Telecinco durante el fin de semana. Y es que mientras que Alexia Rivas respondió en el programa en el que trabaja, Marta López hizo lo propio en 'Viva la vida' y 'Sábado deluxe', en los que también colabora.

Alfonso Merlos y Marta López

Esta decidió hablar claro sobre cómo era su relación con Alfonso Merlos aunque optó por callarse muchos detalles de la relación de ambos, "para no perjudicarle más", tal y como ella misma afirmó. Antes de ello, López arrancó 'Viva la vida' totalmente destrozada y confesando que en los últimos días ha estado incluso a punto de acudir al hospital por la taquicardias que este asunto le está provocando. Explicó que esta polémica la ha destrozado ya que mantenía una relación estable con el periodista y por ello, cuando descubrió el vídeo no podía dar crédito a lo que estaba pasando. ¿Por qué la había engañado? ¿Cuanto tiempo ha estado siéndole infiel?

Los mensajes de amor de Merlos

López contó que días atrás, ella y su pareja habían discutido, aunque este había sido un enfrentamiento sin mayor importancia. "Llevábamos cuatro días enfadados por un tema familiar que no quiero tocar públicamente (...) después de que él se enfadase y discutiésemos fui yo la que me enfadé (...) estuvimos así cuatro días hasta que le envié un mensaje", empezó contando la colaboradora televisiva. Tras ese acercamiento de López, todo parecía que estaba arreglado entre ellos y es que en los mensajes recibidos por Marta López en la mañana del jueves 23 de abril, este le prometía amor eterno y le dejaba muy claro que ella era la única mujer de su vida. Estos mensajes fueron corroborados por algunos colaboradores y la propia Emma García, que confirmó que efectivamente, los términos en los que hablaba López eran completamente reales.

Merlos quería casarse con Marta López

Por su parte, Isabel Rábago, colaboradora del programa y amiga íntima, quiso dar la cara por su amiga y suplicarle que dejase de protegerle. Además, explicó que fue a ella a la persona a que López acudió cuando vio el vídeo para corroborar su veracidad. "Ella me llamó y me dijo que investigase si el vídeo era real (...) tras hacer unas llamadas confirmé que sí (...) lo que Marta vivió después no se lo deseo a nadie", empezó contando, para después dejar claro la gran mentira de Alfonso a su amiga. "Le decía hasta el último minuto que se quería casar con ella, ¡si hasta tenían una fecha pensada! Le enseñó además el altar que a él le gustaba para casarse", siguió diciendo. Y es que Merlos habría prometido una boda en los próximos meses a Marta pese a haber iniciado ya un idilio amoroso con Alexia Rivas.

Así fue la ruptura entre ambos

¿Qué hizo Marta López cuando lo descubrió todo? La colaboradora optó por no llamar a Merlos y es que tal y como explicó en 'Sábado deluxe', decidió romper con él mediante un mensaje de texto. "Le dejé yo, y le dije podías haber sido un caballero y ponerme los cuernos con más clase, no quiero saber nada mas de ti", explicó esta. Por la tarde, en 'Viva la vida' además contó que Merlos no había hablado con ella pero sí con su mejor amiga, a quien le había explicado que es cierto que llevaba manteniendo una relación con Rivas un tiempo, "pero que no me lo había dicho por no hacerme daño". Ese fue su último mensaje con el círculo cercano de López, la incógnita es si tras destaparse toda la polémica este decidirá hablar directamente con su ya exnovia del tema.

Marta López, derrumbada en 'Viva la vida'

No quiere enfrentarse a Alexia

Pero la entrevista a López en 'Viva la vida' dio para mucho más. Esta quiso dejar muy claro que ella no quiere enfrentarse con Alexia Rivas, contra "la que no tengo nada en contra" y explicó que ambas habían hablado por teléfono y ella misma le había dado las gracias por llevarse a Merlos viendo el tipo de persona que era. Además, contó que ya sospechaba que Rivas y su novio tenían algún tipo de idilio desde hacía ya semanas. "Vi que empezó a comentarle fotos en Instagram y darle 'likes' y yo le pedí explicaciones (...) me dijo que era simplemente una compañera de trabajo y no le di más importancia", contó López primero, para seguir: "Pero ya me enfadé cuando un día le pregunté si había visto 'Viva la vida' y me acabó contando que había estado hablando con Alexia (...) él me mentía con eso y yo algo imaginaba (...) porque hablaba mucho con ella".

De esta forma, las sospechas de Marta López se han terminado confirmando, pero lo que quizás no imaginaba la chica es que la relación con Rivas podría haber empezado mucho antes y es que 'Viva la vida' mostró en exclusiva unas imágenes de Merlos y Rivas cenando juntos el 9 de marzo en un restaurante. De esta forma, el idilio entre ambos habría empezado mucho antes de lo que todos creemos, siendo todavía mayor el engaño a Marta López. Paralelamente, y ya en la recta final de la emisión del formato empezaron a revelarse nuevas pruebas y testimonios que demostrarían que el periodista le ha sido infiel a Marta López en muchas más ocasiones de las que creemos.