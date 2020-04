Marta López revela los problemas sexuales que tenía con Alfonso Merlos antes de su ruptura

Poco podía imaginar Marta López que iba a convertirse en una de las protagonistas del confinamiento. La colaboradora de 'Viva la vida' ha visto como su vida ha dado un giro de 180 grados después de descubrir que Alfonso Merlos, el que era su novio, le estaba siendo infiel con Alexia Rivas, reportera de 'Socialité'. Esta se enteró de la infidelidad en un directo en el que se veía a la periodista pasearse en bikini por casa Merlos. Pues bien, el tema sin duda se ha convertido en el contenido estrella de los formatos de Telecinco el último fin de semana y por allí, poco a poco vamos descubriendo nuevos detalles de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Parece que los giros no van a dejar de sucederse.

Marta López y Alfonso Merlos

En una entrevista que la propia Marta López protagonizó en 'Sábado deluxe', esta contó que su vida sexual con Alfonso Merlos no era plena. Aunque no quiso dar demasiados detalles ya que considera que es un aspecto de su vida muy íntimo, Jorge Javier Vázquez sí logró que diese algún dato más que sin duda nos hizo entender lo que sucedía. López dejó entrever que mientras que el periodista político sí terminaba plenamente satisfecho tras mantener relaciones sexuales con ella, no sucedía lo mismo en su caso. En definitiva, parece que Merlos no se preocupaba demasiado en complacer por completo a la que era su novia lo que evidentemente provocaba un malestar en ella y evidenciaba que en cuanto a sexo se refiere, sí había problemas serios entre ambos.

Más infidelidades

Pese a ello, López no quiso entrar demasiado en el tema y dejó claro que este problema no ha sido determinante para el deterioro de la pareja. Un final que ha venido marcado por infinidad de infidelidades y es que poco podía imaginar la también colaboradora de 'Sálvame' que Merlos le ha sido infiel en más de una ocasión en los últimos meses. Más allá de la relación con Alexa Rivas, que además en 'Viva la vida' se demostró que había arrancado mucho antes de lo que creíamos ya que a mediados de marzo ya se iban a cenar solos sin que López supiese absolutamente nada, Merlos habría mantenido relaciones al menos con dos mujeres más en el pasado.

En unas imágenes emitidas en 'Sábado deluxe' vimos un vídeo grabado el pasado mes de enero en el que Alfonso Merlos aparece en un bar junto a una joven. Ambos terminan besándose tras un rato acariciándose y haciéndose carantoñas. Una secuencia que dejó totalmente impactada a López y que vino precedida de un bombazo de Carolina Sobe: Alfonso Merlos mantenía una relación con Gema Serrano cuando inició la suya con López, de forma que (según la colaboradora), habría estado engañándolas a las dos durante un tiempo. Por ahora, Serrano no se ha pronunciado públicamente pero en privado ha confirmado al información, tal y como apuntó Sobe.