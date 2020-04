Javier Negre se defiende tras ser acusado de haberse aprovechado el escándalo de Alfonso Merlos

La polémica que rodea a Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas tiene su origen en el formato de Youtube 'Estado de Alarma', del que es responsable el periodista Javier Negre. Fue durante la emisión de una de las entregas cuando vimos a Rivas pasearse en bikini, un momento que rápidamente se hizo viral provocando así que la bomba mediática estallase por completo. Pues bien, el propio Negre quiso intervenir en 'Sábado deluxe' este sábado 25 de abril para dar su versión de los hechos. ¿Por qué permitió que se viese a Alexia durante la emisión? ¿Se ha aprovechado él de toda la polémica? ¿Cuál es su relación actual con Merlos tras la tormenta mediática?

Marta López en 'Sábado deluxe

El periodista explicó en una conexión telefónica que el programa de 'Estado de Alarma' en el que sucedió todo se grabó el miércoles 22 de abril a las 13h30 y fue emitido en falso directo a las 20h30 en Youtube. Es decir, nos encontramos ante un formato perfectamente editado. ¿Por qué nadie borró el fragmento del vídeo en el que se ve aparecer a Alexia Rivas? Según Negre nadie se dio cuenta de ello. "No lo vi, ni tampoco el realizador ni el community manager del programa (...) nos dimos cuenta después, cuando el fragmento lo viralizó un tuitero y todos empezaron a comentarlo", explicó el periodista de El Mundo. Algo que sin duda sorprende teniendo en cuenta que parece casi imposible no percatarse de la presencia de una persona que en diferentes ocasiones se pasea por detrás de Alfonso Merlos.

¿Por qué no se eliminó?

Negre contó que "le eché una bronca brutal" a la persona a los responsables del vídeo y afirmó que le ofreció a Alfonso Merlos cortar ese trozo posteriormente. "Me dijo que no lo hiciera, que no pasaba nada", concluyó el periodista al respecto. ¿Por qué este no quiso eliminar un fragmento que sin duda está manchando su imagen pública y está haciendo daño a la que era su parece hasta hace apenas unos días? Es sin duda algo que nadie pareció entender en 'Sábado deluxe' y es que por las declaraciones dadas por este hasta ahora, parece que no se siente avergonzado de la polémica que está protagonizando en los últimos días a raíz de esta pillada.

Negre niega haberse aprovechado

Pero la cosa no quedó ahí y es que en redes sociales fueron muchos los que apuntaron a que el propio Javier Negre podría estar aprovechando esta polémica para dar publicidad al programa. ¿No eliminó el fragmento a propósito para lograr que se convirtiese en un momento viral? ¿Era este el momento perfecto para dar publicidad gratuita a su formato de Youtube? A esta teoría que muchos comparten en redes sociales se sumó Miguel Frigenti en 'Sábado deluxe' mientras María Patiño no dudaba en defender de ofrma insistente a Negre. Este además negó tajantemente el haber hecho un uso comercial del momento afirmando que "nos han ofrecido mucho dinero por las imágenes de Alexia y no hemos pedido dinero cuando se han emitido en televisión".

Alfonso Merlos y Javier Negre

Así aprovecha 'Estado de Alarma' la polémica

Pero lo cierto es que sí se está promocionando de forma evidente a 'Estado de Alarma' y es que cada vez que la imagen se ve en Telecinco se puede ver el logotipo del programa, la dirección de la red social del momento y el correo de su equipo. El programa de Negre está recibiendo una clara publicidad gratuita, tanto en televisión como en todos los medios que están haciéndose eco de esta polémica. Son muchos los que están conociendo su existencia a raíz de lo que ha pasado. Además, y si repasamos el canal de Youtube de 'Estado de Alarma', comprobamos cómo sí se ha utilizado este tema para generar visitas en dicha plataforma. "El programa indiscreto de Alfonso Merlos y Alexia Rivas del que todo el mundo habla por Marta López" es el título de la emisión en Youtube en la que se veía a Alexia mientras que en otro vídeo publicado en la misma plataforma bajo el título "La respuesta de Estado de Alarma y Javier Negre al caso de Alfonso Merlos Marta López y Alexia Rivas", Javier Negre también habla del tema. Por lo que parece claro que sí, 'Estado de Alarma' ha jugado también su baza aprovechando el tema.

¿Enfrentamiento entre Merlos y Negre?

Pero más allá de este tema, lo que poco podíamos imaginar es que esto podría incluso romper la amistad entre Alfonso Merlos y Javier Negre. Marta López afirmó que el que fuese su novio le recomendó que no participase en el programa de Javier Negre porque tenía poco prestigio y dejó claro que no habla precisamente bien del que es su compañero. Por su parte, el propio Negre confirmó que no es la primera persona que le da una información de este tipo: "Me han llegado mensajes (...) diciéndome que me pone verde". Quizás, Alexia Rivas podría ser el detonante de esta mala relación y es que en 'Sábado deluxe' se apuntó a que la chica habría estado a punto de tener una cita con el periodista de El Mundo meses atrás, antes de empezar con Merlos. En definitiva, un nuevo giro de esta historia que brillantemente, Jorge Javier Vázquez calificó como "la descomposición de la derecha mediática".