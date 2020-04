Mila Ximénez se enfrenta a Alexia Rivas y revela la gran traición de Alfonso Merlos

El culebrón protagonizado por Alexia Rivas, Alfonso Merlos y Marta López sigue generando contenido en los programas de Telecinco. En este caso, Rivas ha querido responder a todo lo que sucedió el pasado sábado en 'Viva la vida' y 'Sábado deluxe' y dejar clara su postura ante todo lo que está pasando. Lo ha hecho en 'Socialité' en una extensa entrevista que le han realizado María Patiño, conductora del formato, y la periodista Mila Ximénez. Ante todo, Rivas ha confesado que "nunca imaginé la repercusión de esto (...) yo pagaría por no estar implicada en nada" y ha dejado muy claro que sigue confiando en su novio pese a las informaciones que aparecieron en las últimas horas en las que queda claro que Merlos sí le fue infiel a Marta López.

Mientras que Patiño se ha mostrado comedida, Mila Ximénez no ha tenido problema alguno en cargar directamente contra el que cree mayor responsable de todo esto: Alfonso Merlos. "El que debería hablar es Alfonso Merlos (...) porque esto se ha convertido en una pelea entre dos en la que se ha quedado fuera y no puede ser", ha empezado diciendo Ximénez, recordándole después a Alexia que "Javier Negre dijo que Alfonso no quiero que se borrasen las imágenes y lo debería haber exigido por respeto a ti (...) porque no estabas haciendo nada malo (...) pero no es bonito que estén públicas". "Es un señor que dice defenfer los derechos, las libertades, la familia, la fidelidad y míralo (...) que no es capaz de sacar la cara por ti", le ha seguido diciendo.

Mila Ximénez y María Patiño

Los dardazos contra Alfonso Merlos

Alexia Rivas no ha dudado en seguir defendiendo a su novio ante una Ximénez cada vez más indignada con lo que estaba sucediendo en ese momento. "Tanto tú como Marta estáis cuidando a este señor, estáis cuidando al culpable y al que ha hecho todo", ha seguido la tertuliana mientras que Rivas se ha defendido diciendo que "de puertas para dentro, yo soy lo suficientemente madura cómo para saber cómo actuar (...) yo me he sentado y he hablado horas con él de todo y le creo", mientras que Mila ha mantenido su indignación: "¿Un señor que puede desestabilizar a un Gobierno entero no tiene lo que debe tener para decir que se termine todo? Está quedando a la altura del betún y que tú defiendas a un señor como este me da absoluta vergüenza. Yo prefiero quedarme sola y confinada que estar con un hombre así".

Se saltaron el confinamiento

Y precisamente, de confinamiento ha querido hablar Mila y es que ha recordado que tal y como ha quedado evidenciado, Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas se lo han saltado. "Ella debería tener un poco de respeto porque todos estamos sin poder ver a nadie, estamos en nuestras cosas y nos pica el alma por no ver a los nuestros (...) y él, que luego critica que Pablo Iglesias se salta el confinamiento, que también tenga más respeto por todos", ha afirmado la colaboradora, antes de lanzar un bombazo que podría cambiar el rumbo de la historia. ¿Todo podría ser una gran venganza de Javier Negre a Alfonso Merlos por algo que pasó en el pasado?

María Patiño y Alexia Rivas en 'Socialité'

¿Una gran venganza?

Cabe recordar que en 'Sábado deluxe' pudimos ver unas imágenes de Merlos besándose con una chica. Algo que supone una infidelidad a Marta López... y una traición a Javier Negre. Y es que según ha explicado Mila Ximénez, la chica en cuestión tenía algún tipo de relación con el periodista de El Mundo y precisamente al lugar en el que estaba Merlos acudió con él. Negre tuvo que marcharse del lugar por motivos laborales, siendo entonces cuando Merlos habría aprovechado la circunstancia para conquistarla y terminar la noche con ella.

De esta forma, encajaría que Negre no borrase las imágenes de Alexia Rivas en 'Estado de Alarma' que sin duda han servido para hundir la imagen pública de Alfonso Merlos y es que no dejan de salir testimonios dejando claro que le ha sido infiel en más de una ocasión a Marta López. Respecto a esta información, Rivas se ha limitado a decir que esto sucedió en un parón en la relación entre Marta y Javier Negre y por ello, no supone ninguna infidelidad a la que fuese su novia. Paralelamente, Alexia Rivas ha vuelto a insistir en que no va a "mercadear" con su vida privada, algo que ha motivo a Mila Ximénez a hacer una petición directa a Alfonso Merlos: "Sácala de 'Socialité' porque si no queréis relacionaros con este mundo mejor que no trabaje aquí".

Alexia Rivas se defiende

Por otro lado, la reportera de 'Socialité' ha querido también confirmar que efectivamente, ha hablado de este tema con periodistas del medio, pero "simplemente para que dejen de contar mentiras (...) porque estoy cansada de escuchar falsedades" y a los que le acusan de ser fría con este tema, ha querido confesar que "aunque aparento normalidad soy una persona muy sensible, con mis inseguridades (...) y sí que lloro mucho". Por último y respecto a las fotos de su cena con Merlos a mitad del mes de mayo, cuando él seguía con Marta López, ella ha afirmado que "se trataba de un simple picoteo de amigos (...) estábamos tomando algo pero no era ni una cena ni una cita".