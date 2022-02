'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su sexta gala semanal la noche del jueves 24 de febrero, en la que Laila Lahr, Marta Jurado y Virginia Sanz se jugaban su permanencia en el reality, en manos de la audiencia. Una votación que arrancó en la noche con una clara favorita para abandonar el programa, que resultó ser Sanz.

Marta, Laila y Virginia, antes de conocer la expulsión de la tercera de 'Secret Story'

En el arranque de la gala, los votos entre las tres nominadas estaban situados en un 60,7%, un 25,3% y un 14%. Las tres concursantes quedaban aún en manos de la audiencia tras la previa salvación de Colchero, Alatzne Mateos, Álvaro López y Rafa Martínez en la gala del domingo 20 de febrero, con Toñi Moreno. El reparto de votos del público no varió mucho más una hora después, cuando la primera cifra perdía 0,7 puntos, mientras que la segunda sumaba 0,3 puntos y, la tercera, 0,4.

Antes de conocer a la expulsada de la semana, el programa reunió en la sala de expulsión a Jurado y Sanz, con el fin de que ambas aclarasen su situación y la relación que tenían con Adrián Tello, sobre todo después que la segunda hubiera hablado de lo que podía sentir su compañera por el zaragozano. Unas dudas que Sanz no había compartido con su compañera, a pesar de su buena relación, por lo que sorprendieron a Jurado, con quien mantuvo una conversación para aclarar las cosas antes de que Laila se reuniera con ellas. "Estoy muerta de miedo", confesaba la recién llegada, quien además reconoció que, "ahora mismo, el corazón se me va a salir por la boca". "Estoy superagradecida pase lo que pase", añadía Lahr, antes de que se diera a conocer la decisión de la audiencia de expulsar a Sanz.

Con vuestros votos, habéis decidido que ¡Virginia sea la siguiente expulsada! ¿Os lo esperabasi? #SecretGala6 pic.twitter.com/kGXin6hqfy — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022

"Me siento muy afortunada"

"Me da pena por Virginia porque nos llevábamos muy bien y estoy muy agradecida por la parte que me toca. Tampoco me sale saltar aquí de alegría", declaró Jurado, mientras Lahr celebraba su permanencia en la casa. "Me siento muy afortunada por haber vivido esta experiencia. Me ha encantado y he intentado vivirla al máximo, aunque me ha costado un poquito más", compartió por su parte Sanz, consciente de que "quizás no se me ha visto tanto como a alguno de mis compañeros por mi personalidad, pero igualmente estoy muy contenta, muy orgullosa con mi paso por aquí". "No me esperaba vivir sintiendo tantas cosas. De verdad que me llevo gente increíble y me siento muy afortunada porque, por lo general, he vivido solo buenos momentos", concluía la quinta expulsada del reality.