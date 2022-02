La sexta gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' se celebró la noche del jueves 24 de febrero en Telecinco. Sin embargo, en lugar de contar con la presencia de Carlos Sobera como presentador del espacio, los espectadores se toparon con el hecho de que Sandra Barneda estaría a cargo del espacio en su lugar, cambio que ambos no tardaron en explicar con la intervención del vasco por videollamada: Sobera había dado positivo en Covid-19.

Sandra Barneda habla con Carlos Sobera en 'Secret Story'

La cita arrancó con un plano corto sobre una mujer enmascarada, con motivo del Carnaval, mientras se escuchaba de fondo la voz de Sobera. "A esta misteriosa mujer enmascarada la conocéis muy bien. Es elegante, con clase, con genio, glamour e irradia una luz especial", alabó el presentador, quien vaticinó de ella que "su aura mágica llenará cada rincón del plató y de toda la casa". "Será, sin ninguna duda, la mujer más importante de esta noche. Y no, no se trata de Carmen Lomana", concluyó el vasco, haciendo referencia así a la nueva invitada VIP del reality, que esa misma noche entraba en la casa de los secretos.

Barneda se retiraba entonces la máscara, llena de alegría y energía, momento en el que la imagen de Sobera aparecía tras ella, en el pantallón, bailando como su compañera, en su casa. "Pero Carlos, ¿qué hago yo aquí y qué haces tú ahí?", planteó la presentadora, dando pie a su compañero a que explicara el porqué de su ausencia en el plató. "Me encantaría estar con todos vosotros, pero no ha podido ser esta noche", declaró el vasco, quien "me pillé un pequeño Covid allá por el fin de semana pasado y, aunque ya estoy saliendo del túnel, todavía estoy un pelín renqueante".

"Cuídate muchísimo"

"Para no contagiaros, me he quedado en casa", concluyó Sobera, despertando un aplauso entre los presentes en plató. "Se te va a echar de menos, ya sabes que tu espíritu va a estar aquí como cada jueves. Cuídate muchísimo, Carlos", deseó Barneda, al igual que aquellos que la acompañaban. Una breve intervención con la que se despejaban las dudas sobre la ausencia de Sobera al frente de la gala principal del reality esta semana, mientras su compañera repetía al frente del formato tras estar a cargo de 'Última hora' que se emitió el martes, antes del estreno de un nuevo episodio de 'Entrevías'.