El revés de María Patiño a Rosa Benito tras acusarla del ingreso de Amador Mohedano

El ingreso hospitalario de Amador Mohedano ha acabado generando una guerra entre María Patiño y Rosa Benito. Justo un día antes de la entrada del hermano de Rocío Jurado en el centro médico de Jerez de la Frontera, la presentadora de 'Socialité' desveló que había escuchado afirmar a Mohedano que José Ortega Cano le había dado "mala vida" a la cantante. Estas palabras no sentaron nada bien a la colaboradora de 'Ya es mediodía', quien señaló que le parecía muy fuerte todo lo que había dicho la presentadora del formato de La Fábrica de la Tele.

María Patiño y Rosa Benito

"A mí, esto de añadir más leña al fuego, ni me gusta ni me parece justo", empezaba diciendo María Patiño, contestando a Rosa Benito tras acusarla del ingreso de Amador Mohedano. "La manera bonita de hacer televisión es contar la verdad. Me parece bastante cruel que hable de un ataque de ansiedad cuando conoce de primera mano el diagnóstico de Amador", explicaba la también colaboradora de 'Sálvame'.

"Me duele que se esté poniendo a Rocío Jurado como una mujer maltratada", decía Rosa Benito en 'Ya es mediodía' cuando se supo del ingreso de Amador Mohedano. "Ser víctima de violencia de género no implica que nadie tenga que agachar la cabeza. Para mí, sería muy fácil recordar lo que contabas cuando tu cuñada estaba muerta de José Fernando y Gloria Camila", contestaba la de 'Socialité', azotando a su excompañera de plató.

Asume las consecuencias

No obstante, un día antes de dar esta ácida respuesta a Rosa Benito, Patiño lanzó un mensaje a Amador Mohedano. "Espero que se tome en serio las recomendaciones del médico. No me importa decir lo que siento. Le tengo un gran aprecio. Conmigo siempre ha sido muy educado. Sé lo que dije ayer, y asumo las consecuencias de mis palabras", explicaba la presentadora, asumiendo que lo que contó podría haber provocado una situación de malestar al representante.