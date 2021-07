Amador Moheda responde con enfado a Rocío Carrasco: "No me interesa nada de lo que diga"

Nueva polémica en el clan Mohedano-Jurado. El martes 20 de julio, Rocío Carrasco se sentaba en el plató de 'Sálvame' para llevar a cabo su sección y responder a la entrevista de Amador Mohedano en 'Sábado deluxe', en la que habló sobre ella. Ahora, ha sido su tío quien ha contraatacado y ha vuelto a protagonizar una guerra televisiva.

Amador Mohedano y Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado restó importancia a la labor profesional de Amador Mohedano cuando era representante de "la más grande". "Me hace gracia, que si la carrera de Rocío, las crónicas... como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas", contaba Carrasco en el programa de Mediaset. Añadía que su relación en los últimos años era "nula".

Estas palabras molestaron al protagonista de la historia y no dudó en mandarle un mensaje a Kiko Matamoros para que lo leyese en plató. "Estas cosas tienen que ser dolorosas de oír. Rocío se vendía sola, pero, hasta entonces, hubo mucho esfuerzo detrás de mucha gente", se defendía el exmarido de Rosa Benito tras ser cuestionado profesionalmente.

El enfado de Amador

Además, el hermano de Rocío Jurado era abordado horas después por los reporteros y se cabreaba con ellos. "Me da igual, hija, no quiero hablar contigo", se dirigía a una periodista. Poco después, se limitaba a mostrar cierta indiferencia ante las declaraciones de su sobrina. "No te voy a contestar porque no me interesa nada de lo que diga mi sobrina Rocío. ¡Y ya está!", zanjaba cabreado.