En 'Ya es mediodía', Rosa Benito aprovecha para aclarar todos sus asuntos pendientes y dar su opinión sobre temas que le competen. En esta ocasión, la colaboradora de televisión se mostró muy crítica con el hecho de que Amador Mohedanoacudiese al plató de 'Sábado deluxe' para hablar de Rocío Carrasco, cuando todavía no se ha estrenado la docuserie en la que la hija de Rocío Jurado hablará de su relación con los Mohedano.

Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez

Las palabras de Rosa Benito no sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, que se encargó de conducir la entrevista del hermano de la cantante. "Un llamamiento muy feo, Rosa, con un programa con el que has trabajado. Yo creo que, a veces, nos tratas con un desprecio que, a mí, particularmente, me duele", decía el presentador de televisión, bastante enfadado con ella.

"Sabéis que yo le tengo muchísimo cariño a Jorge Javier. No fueron las formar de decirlo aquí, pero no era el momento. Porque yo anteriormente había tenido una conversación con Amador. Lo hubiera dicho de cualquier programa. Quiero pedirle perdón porque sé que hay muchísima gente detrás y en ningún momento lo he dicho para hacer un boicot al programa", se disculpaba Rosa Benito.

¿De qué tiene miedo?

Durante sus intervenciones en 'Ya es mediodía', la colaboradora de televisión se ha mostrado en muchas ocasiones reticente a hablar de Rocío Carrasco y se confirmó (con el "boicot" que habría intentado hacer a la entrevista de Amador Mohedano) que no se encontraría cómoda cuando se habla de su familia. Esto ha generado muchas dudas en la audiencia. ¿De qué tiene miedo Rosa Benito? ¿Está esperando a que se estrene la segunda docuserie de Carrasco para hablar?