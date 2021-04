Amador Mohedano se ha vuelto a pronunciar sobre las acusaciones de Rocío Carrasco en su documental, a poco tiempo de que su sobrina haga su reaparición en los platós. El hermano de Rocío Jurado ha comentado y desmentido algunas de las últimas declaraciones de su sobrina. Además, ha asegurado que ha hablado con Rocío Flores y le ha ofrecido consejo.

Amador Mohedano defiende a Rocío Flores

"Ayer estuve hablando con ella. Le dije: tranquila, tú habla con el corazón", confesó Amador a un redactor de 'El programa de Ana Rosa'. Él ha asegurado que no esperaba para nada que la hija de Antonio David Flores se pronunciara, y no dudó en llamarla para darle ánimos: "Ay, qué sorpresa, Rocío, qué guapa te he visto, qué bien", le dijo. A pesar de todo, aseguró que no creía que Rocío Carrasco vaya a cogerle el teléfono a su hija: "¡Es una barbaridad!", exclamó.

Amador dejó claro que él será uno de los próximos señalados y así se lo ha asegurado al programa. "A mí me va a caer seguro. Lo único que puedo justificar es que me caiga a mí, pero no a los demás. El que tiene los pinchazos y las averías es el que está en la carretera todo el día y como yo estuve todo el día al lado de mi hermana en todos los convenios... Tiene carrete ahí para jugar", declaró.

Desmiente los episodios de Houston

Una de las vivencias que, en su docuserie, relata Rocío Carrasco sobre la estancia de su madre en un hospital de Houston, es cómo a ella siempre le tocaba hacer guardia por las noches. La hija de Rocío Jurado aseguraba que tuvo que plantarse, porque ella también quería estar con su madre durante el día. Amador Mohedano ha asegurado, una vez más, que esto no es cierto: "Ella no se quedó ni una noche, ni en Houston ni en Madrid".