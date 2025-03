Por Redacción |

El viernes 14 de marzo de 2025, Amador Mohedano se sentaba en el plató de '¡De viernes!' tras un largo tiempo apartado de los focos para abordar en qué punto de su vida se encuentra y qué le llevó a tocar fondo tras su separación de Rosa Benito, ganadora de 'Supervivientes 2011'.

En su entrevista, el hermano de Rocío Jurado repasaba con qué miembros de su familia ha tenido problemas y con quién no. "Yo me he llevado bien con Pedro Carrasco siempre...", empezaba el ex de la colaboradora de televisión. "Y los que omites son los que te llevas mal. Todo estalla a raíz de la herencia", le cortaba Ángela Portero. "Antes estaban mal también", añadía Antonio Rossi.

'¡De viernes!'

"Con mi sobrina he estado mal siempre, últimamente mucho más. Y si hablo de mi sobrina... Porque a mí me lo habéis prohibido", soltaba Mohedano, provocando la reacción inmediata de Santi Acosta. "Aquí no te hemos prohibido hablar de nada", decía el presentador, negando el supuesto veto a Rocío Carrasco.

Barbaridades

"No he venido antes porque quería venir a hablar para defender a mi familia, Lo que ha hecho ella con todos nosotros es una barbaridad muy grande. Y yo no lo puedo permitir y aquí a mí se me decía que estaba prohibido hablar de ella", volvía a decir Amador Mohedano, indicando que era algo que sabía todo el mundo. "Puedes hablar de lo que quieras", insistía Acosta. Posteriormente, Mohedano contó que lo que más le ha dolido de su sobrina es que "abandonara a sus hijos".