Por Pablo Fernández Pérez | |

Hay veces que la televisión requiere de momentos emocionalmente fuertes para llamar la atención y captar un determinado nivel de audiencia, cuanta más mejor. En aras de mantenerse a flote, muchos formatos recurren a todo tipo de estrategias y una de las más manidas es utilizar los problemas de determinadas celebridades para hacer contenido. Estas situaciones, muchas veces, también son elegidas por los propios famosos, ya que también les puede llegar a interesar. Pero esto no parece que sea lo que ocurrió el pasado 7 de marzo en '¡De viernes!'.

Jessica Bueno en '¡De viernes!'

Al programa de Telecinco acudió Jessica Bueno , quien se sentó en los sofás para, con quiendespués de su inicio en ' GH VIP '. Según afirmó, ella visitaba el programa. No obstante, el equipo del programa decidió tomar una decisión que hizoque está sufriendo Bueno: ponerle un audio privado de Luitingo hablando con su familia acerca de ella y

"Queremos que escuches algo que ha llegado a la redacción, tú sola, no se va a hacer público (...) Lo mismo te hace cambiar, un poquito, cómo te sientes tú después de la ruptura", le decían a la invitada antes de ponerle el audio. Acto seguido, como es lógico, ella se ponía a llorar de forma absolutamente desconsolada por lo que estaba oyendo de su reciente expareja. "Pero, ¿él sabe que esto está grabado? Esto es una conversación con su familia", decía ella como podía, ya que el llanto no le dejaba coger bien aire. "¿Cómo puede decir esas barbaridades?", exclamaba Bueno.

"Pero, ¿cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que diga esas cosa de mis hijos", se lamentaba entre lágrimas la exconcursante de 'GH VIP'. A pesar de los torpes consuelos de los colaboradores del programa, tales como "no te lo tomes así" o "a veces pasa", Jessica Bueno decía: "Es que yo no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño (...) Estoy trabajando mucho en mí, en mi seguridad y esto no me ayuda".

¿Qué reacción esperaban?

"No es justo porque nos queremos y una persona que te quiere no hace eso", lamentaba ella. Ante esta natural reacción de Bueno, los colaboradores parecían, incluso, sorprendidos, no esperaban algo así. "A veces, en la intimidad se dicen estas cosas", le decían e insistían en conocer qué le diría a él después de haber escuchado el audio: "Estoy en shock (...) No le diría nada. Yo solo quiero seguir tal y como estoy, pensando en mí y en mis hijos (...) Lo único que quiero es salir adelante con mis hijos y ser feliz (...) Quiero paz, no quiero más".