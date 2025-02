'¡De viernes!' recupera a Olga Moreno y coquetea con hablar de Antonio David y Rocío Flores

Por Redacción |

El cambio de Mediaset España tras la sucesión de Paolo Vasile trajo consigo el veto a algunas personalidades del corazón que poco antes habían copado los diferentes espacios de Telecinco. Entre ellos, todos los vínculos entre la familia de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Sin embargo, Olga Moreno ganaba presencia en la cadena a raíz de su participación en 'Supervivientes All Stars'.

Aunque fue la segunda expulsada,para participar en la sección del programa que hablaba del concurso. Sin embargo, una vez que terminó 'Supervivientes All Stars', desapareció de los focos. Siete meses después, '¡De viernes!'

Según explica Mediaset, "Olga Moreno entró en una profunda crisis a raíz de la separación de su marido y la posterior muerte de su madre". Así pues, ya nombran a Antonio David Flores, aunque sin mencionarlo expresamente. Pero no es la única referencia que se hace a él y que, según parece, se va a realizar en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. La diseñadora relatará "cómo es su vida actual, qué relación mantiene con su expareja y sus hijos, qué ha aportado Agustín Etienne a su vida y sus planes de futuro". Por tanto, parece que Olga Moreno explicará su relación con Antonio David Flores, pero también con Rocío Flores.

El debate final de 'Supervivientes All Stars' tuvo como protagonista indirecta a Olga Moreno. La exconcursante se sumaba a una discusión entre Sofía Suescun y Adara Molinero y se llevaba un zasca de la primera: "Pero no tiene coño". Esta referencia a la docuserie de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' no fue respondida directamente por Olga Moreno, que sí contestó a su compañera por su mensaje global. Sin embargo, días después acudía a '¡De viernes!' para repasar su trayectoria en el reality, donde aprovechó para responder a la hija de Maite Galdeano y cerrar su última polémica televisiva.