'Salvados' dedicó su entrega del 30 de enero a hablar de salud mental con jóvenes y analizar a lo que se enfrenta la conocida como "generación de cristal". Para ello, contaron con la presencia de Amaia Romero y Jaime Lorente, quienes no tuvieron reparos en abrirse para explicar en qué momento se dieron cuenta de que estaban lidiando con problemas de salud mental.

Amaia Romero en 'Salvados'

En el caso de la ganadora de 'OT 2017', afirmó que "desde que terminó 'Operación Triunfo', estuve un año entero sin ser consciente de lo que había pasado y de lo que me estaba pasando en ese momento". "Yo estaba dejándome llevar, con el cerebro en otros sitios. Yo hacía lo que me decían. Hasta que empecé a vivir en Barcelona, y fue como 9 meses después de estar viviendo allí, cuando me di cuenta de que algo no iba bien", explicaba a Gonzo.

La cantante se sintió desencantada con la creencia que tenía de lo que iba a ser vivir de la música y le provocó un fuerte sentimiento de soledad: "No me apetecía quedar con gente ni salir de casa, estaba desganada con todo. No entendía por qué porque nunca había sido así". Tal y como explicaba, ella misma se quitó "el derecho a estar mal": "Sentía que no tenía derecho a sentirme mal porque lo tienes todo: una casa, dinero, amigos... Pero estaba prejuzgándome un poco". Finalmente, fue gracias a una conversación con su hermano cuando comenzó a exteriorizar la situación que estaba viviendo.

Comparaciones en las redes sociales

Durante la charla en 'Salvados', Amaia reveló que siempre tiene en la cabeza la idea de quitarse las redes sociales, pero que no lo hace dado que forma parte de su trabajo. "Me siento identificada con compararme con otra gente o en tener prejuicios por subir ciertas cosas", confesó. "Ahora mismo tengo una relación más sana (con mi cuerpo), pero sí que me he comparado con otras chicas que seguía y me hacía sentir muy fea y con miedo a mostrarme por lo que pudieran decir".

Pese a todo lo que le ha supuesto el boom de 'Operación Triunfo', concurso que ganó con tan solo 19 años, Amaia Romero aseguró sentirse en un mejor momento de su vida. "Siento que ahora mismo estoy en un momento de mi vida que, tras unos años que han sido de mucha locura, estoy más segura y con más confianza en mí misma. He empezado a ir al psicólogo y estoy más asentada en general".