Amaia visitará 'El hormiguero' el jueves 5 de septiembre

Un año y medio después de su primera visita, Amaia Romero vuelve a 'El hormiguero'. No será la primera vez que la artista acude a divertirse con Pablo Motos y todos sus colaboradores, pero en esta ocasión no será para hablar de sus expectativas de cara a Eurovisión 2018, sino que presentará su esperado disco "Pero no pasa nada", que se publica el 20 de septiembre.

Amaia, en una visita anterior a 'El hormiguero'

La ganadora de 'OT 2017' regresa al plató de Antena 3 el jueves 5 de septiembre, tal y como informa HappyFM. Lo hará dispuesta a batir nuevos récords, y es que cuando la cantante fue junto a Alfred García en febrero de 2018, lograron que 'El hormiguero' registrase su mejor dato de la temporada y el tercero mejor de toda su historia apuntando un 19,4% de cuota de pantalla.

Estos grandes datos no fueron de extrañar, pues se trataba de la pareja del momento, recién salidos de la Academia de 'OT' y con la ilusión de cantar "Tu canción" en el Festival de Eurovisión. Además, aprovecharon su visita a 'El hormiguero' para gastarle una broma a Pablo Motos. El presentador les preguntó por su relación, a lo que ellos respondieron que no querían hablar de ese asunto y preferían centrarse en la música como estaba acordado. Amaia no aguantó mucho y rápidamente desvelé que le estaban tomando el pelo.

Pablo López, primer invitado de la temporada

Será el músico Pablo López quien 3 días antes de la visita de Amaia acuda a 'El hormiguero'. Precisamente será él, el coach de 'La Voz' y su versión 'Senior', el encargado de abrir la temporada el 2 de septiembre como primer invitado, tal y como publicó en exclusiva FormulaTV. A falta de conocer quién acudirá el martes 3 y el miércoles 4, lo que está claro es que el programa de Motos regresa cargado de buena música.