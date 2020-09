'Amar es para siempre': La impactante pista sobre la muerte de Marisol Gómez que da un giro a la historia

La familia Gómez ha sufrido el peor de los golpes en 'Amar es para siempre', la exitosa ficción diaria producida por Diagonal TV para Atresmedia. En el episodio emitido el martes 22 de septiembre estos descubrían que su hija Marisol había fallecido. En una dramática escena, Manolita y Marcelino identificaban el cadáver de su pequeña, lo hacían completamente rotos de dolor y sin poder entender qué había pasado. ¿Cómo había muerto? ¿Fue un final accidental o alguien terminó con su vida para siempre?

Manolita y Benigna en 'Amar es para siempre'

Son muchas las incógnitas que se abrieron y que ahora, con el paso de los episodios, se irán desvelando poco a poco. En el capítulo emitido el 23 de septiembre, Justo ha sido el encargado de dar una pista que sin duda lo cambia todo respecto al final de la chica. Tras una petición desesperada de Pelayo a su amigo para que este lograse encontrar nuevos datos, el hombre se ha presentado en el hogar de los Gómez para darles a Manolita y Benigna los primeros datos del lugar en el que se encontró el cadáver de la joven Marisol.

"Pelayo me pidió que investigara todo lo que pudiera sobre lo que le ha pasado a la niña y es lo que he hecho. No se sabe bien la causa de la muerte, pero sí hay una información exacta de dónde apareció su cuerpo", ha empezado diciendo el hombre. Manolita por su parte se ha sorprendido ya que creía que su hija había parecido al lado de la cafetería, algo que no fue así. "No Manolita no... la encontraron tirada en un portal de Chueca", ha respondido Justo. En este instante Benigna ha recordado que en ese barrio hay un buen número de drogadictos, algo que sin duda ha sorprendido más todavía a la madre de la niña. "¿Qué hacía mi hija allí?", se ha preguntado esta, sin darse cuenta que acababa de descubrir uno de los grandes secretos de su hija: su pasado con las drogas.

Manolita en 'Amar es para siempre'

El peor momento para Manolita

¿Marisol ha muerto de sobredosis en Chueca? Es sin duda una de las hipótesis que se plantean ante el descubrimiento de Justo, aunque está claro que la investigación no ha hecho más que empezar. Algo que sin duda no será fácil para los Gómez, especialmente para Manolita, que a lo largo de todo el episodio se ha encontrado completamente hundida. "Siento tanto dolor. No puedes imaginártelo, no puedes. Tú no la has tenido recién nacida en tus brazos, ni le ayudaste a dar sus primeros pasos. Mi niña... es tan doloroso que se te muera un hijo", ha afirmado entre lágrimas a Benigna, quien no ha dudado en disculparla y en mostrarle su apoyo ante el peor momento de su vida.

Por su parte, Marcelino ha intentado mostrarse fuerte para que su mujer resista, especialmente después de que esta le haya confesado que no cree que pueda salir de esta. "Esto es una pesadilla y no voy a poder seguir viviendo. Tengo un dolor tan grande que no me deja ni respirar", le ha afirmado esta, ante la mirada de un Marcelino abatido. Una reacción similar a la que ha tenido Manolín, que tampoco ha podido evitar mostrarse hundido al saber que su hermana, su gran aliada, su amiga y confidente ha muerto.