Por Alejandro Rodera |

'American Horror Story' no faltará a su cita otoñal. La serie creada por Ryan Murphy no detuvo su rodaje pese al despliegue de la huelga de guionistas, que encontró en la ficción de terror un objetivo a batir, pero aun así la emisión de los nuevos episodios no seguirá el ritmo habitual. Como ha anunciado FX a través del primer póster de esta duodécima temporada, en el que podemos ver a Emma Roberts aferrándose a una enorme araña, la primera parte de 'Delicate' se estrenará el 20 de septiembre.

Kim Kardashian en 'American Horror Story: Delicate'

Así pues,, como es tradición, sino que ha tenido que partirse. Según TVLine, la fragmentación dará lugar a, aunque por el momento se desconoce cuál será la espera entre ambos bloques. En cualquier caso, 'American Horror Story', ya que esta primera entrega arrancará en septiembre y se extenderá previsiblemente a lo largo de octubre. No obstante,, ya que Disney+ todavía no se ha pronunciado acerca de su estrategia de lanzamiento en España.

Las principales protagonistas de esta temporada serán tres estrellas como Emma Roberts, Cara Delevingne y Kim Kardashian, a quienes ya pudimos ver caracterizadas en el primer teaser de 'Delicate' que está disponible bajo estas líneas. Junto a ellas, veremos a otros dos rostros tan televisivos como Matt Czuchry, conocido por encabezar 'The Resident' y por interpretar a Cary en 'The Good Wife', y MJ Rodriguez, que saltó a la fama con 'Pose', es decir, de la mano de Ryan Murphy.

Inspiración literaria

A diferencia de las once entregas anteriores, que han partido de ideas originales, 'Delicate' se inspirará en una novela. La obra que se ha tomado como referencia ha sido "Delicate Condition", de Danielle Valentine, que se ha publicado este 1 de agosto. Descrito como "la actualización feminista de "La semilla del diablo", este libro plantea una trama de suspense en la que una mujer está totalmente convencida de que una criatura siniestra y maligna está obsesionada con impedir que se quede embarazada. Mientras tanto, su compañero de vida no le hace caso y no se cree esa oscura teoría.