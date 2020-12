'La casa fuerte' pilla desnudo a Albert y Marta enloquece: "Enséñame lo que tienes ahí"

La ausencia del acceso a las duchas en 'La casa fuerte' para los acampados ha dado de sí escenas de lo más pícaras y divertidas. Si hace unos días veíamos cómo Tony Spina acababa disfrutando de una ducha con Cristini Couto y Rebeca Pous para disgusto de su pareja, ahora ha llegado el turno de Albert Álvarez, quien fue pillado desnudo por el equipo del programa tras colarse por la ventana de uno de los baños de los residentes.

Albert Álvarez, totalmente desnudo en 'La casa fuerte 2'Mediaset España

Desesperado por una buena ducha, Albert se coló sin que lo vieran sus compañeros, momento en el que se le pudo ver sin ropa un instante, cuando se desnudó antes de asearse. "Me tienen harto, frito. Un mes llevo ahí metido", protestaba el concursante, acerca de las condiciones de los acampados, mientras se duchaba tras cubrir la mampara con varias toallas para evitar que se viera algo más. "Me ha encantado, lo volvería a repetir todas las veces que pueda", reconocía Albert ante las cámaras, acompañado por una Marta Peñate que no podía evitar morderse el labio, probablemente al recordar el picante episodio que ambos protagonizaron cuando Albert regresó a acampados.

"¿Estás desnudo nivel que te quito la toalla y...?", planteó la concursante al ver a su compañero cubierto únicamente con una toalla, tras lo cual salió corriendo tras él hacia el vestidor, gritando. "Albert, enséñame lo que tienes", pedía Peñate, entre risas, mientras hacía ademán de quitarle la toalla. "He tenido que salir del baño como un amante", comentaba Álvarez, un tanto ajeno al revuelo que había provocado en Marta. "¿Por qué haces estas cosas? Eres un provocador. Lo único que quieres es provocarme todo el día, tío", le reprochó su compañera, entre risas, quien señaló que "te tiro de la toalla con un dedo y te lo veo todo".

"Todo le parece sexy"

"Un día te quitaré esa toalla, Albert", prometió la concursante ante su compañero, cuando ambos recordaron el episodio ante las cámaras. De hecho, Peñate realizó varios "intentos" de quitarle la toalla a Albert, quien no ayudó a mitigar la emoción de su compañera al confesar que "no llevo nada de nada, no quiero quedar al descubierto". "Todo le parece sexy", protestó Álvarez, después de que Marta se derritiera cuando le hizo un gesto para que se marchara. El concursante, además, acabó echando algo más de leña al quitarse la toalla de la cintura para sujetarla con sus manos y ocultar lo que había debajo, mientras tarareaba una música provocativa, ante una alocada Marta.