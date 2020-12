Efrén Reyero, última nueva incorporación de 'La casa fuerte'

La noche del 6 de diciembre, 'La casa fuerte' alcanzó su décimo cuarta gala, en la que Cristini Couto, Rebeca Pous, Albert Álvarez y Marta Peñate se jugaban su permanencia en el reality, por lo que ha de ingresar un nuevo concursante. Concretamente, el siguiente en sumarse al programa es Efrén Reyero, supuesto novio de Marta López, quien vuelve a televisión un mes después de aparecer con la colaboradora en 'Sálvame' y 'Sábado deluxe' para hablar de su relación.

Efrén Reyero, nuevo concursante de 'La casa fuerte 2'

El madrileño se convierte así en la cuarta incorporación del programa, tal y como informa Yotele, en la que es ya la recta final de la edición, dado que el concurso concluirá definitivamente a finales de diciembre. Por ello, el programa decidió cambiar la mecánica, eliminando a partir de esa semana a una pareja, en lugar de realizar eliminaciones individuales, iniciando así la recta final hacia la última gala en la que se darán a conocer los ganadores de la segunda edición de 'La casa fuerte'.

Antes de convertirse en concursante de 'La casa fuerte', Efrén saltó a la fama gracias a su participación en 'Mujeres y hombres y viceversa' en su primera etapa. Tras encontrar el amor, el exfutbolista abandonó Mediaset y se incorporó a Antena 3 como colaborador y presentor de programas que no acabaron de triunfar. Esa etapa dio paso a su traslado a Latinoamérica conn el fin de trabajar en telenovelas, para regresar a España hace unos meses y reaparecer en televisión para hablar de su estrecha relación con Marta López.

"Marta y yo ya no estamos juntos"

La nueva y última incorporación del reality se presentó primero en plató antes de trasladarse con sus compañeros, en una breve intervención en la que confesó estar "un poco nervioso, porque es mi primer reality en la cadena". Además, Efrén habló de su relación con Marta, momento en el que reconoció que "no estamos juntos desde hace un par de semanas". "Me enteré de que entraba este viernes. Creo que Marta no lo sabe. Me dijeron que no podía decir nada y ha sido todo muy rápido", explicó Reyero, quien aclaró que, con Chabelita Pantoja, solo tenía una relación "de amistad". "Gana mucho en las distancias cortas", reconoció el madrileño, que recordó cómo había sido su compañero en un debate de 'Supervivientes' y compartieron una noche de fiesta.