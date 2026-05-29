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DE VUELTA AL BANQUILLO

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el caso Nummaria y ordena repetir el juicio

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha ordenado repetir el proceso contra la actriz y su marido, Miguel Ángel Bernardeau, al considerar que la sentencia absolutoria no justificó suficientemente la ausencia de fraude u ocultación.

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el caso Nummaria y ordena repetir el juicio
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 29 Mayo 2026 15:28 (hace 23 horas)

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2001 - 2023

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 Ana Duato tendrá que volver a sentarse en el banquillo por el caso Nummaria. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la actriz y de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau , y ha ordenado repetir el juicio ante un tribunal diferente.

La protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' había sido absuelta en una sentencia de 275 páginas en la que la Audiencia Nacional consideró que no había pruebas suficientes para acreditar que conociera que estaba incumpliendo sus obligaciones tributarias. Sin embargo, once meses después, esa resolución ha quedado sin efecto.

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La Sala de Apelación entiende que la sentencia anterior no justificó de forma suficiente los motivos de la absolución. El tribunal no entra a condenar directamente a la actriz, pero sí considera que deben revisarse los argumentos que llevaron a descartar la existencia de fraude u ocultación en los ingresos que Duato percibió a través de una sociedad instrumental.

Ana Duato rompe su silencio: "Volveré a defenderme"

Tras conocerse la decisión, Ana Duato ha reaccionado mediante un comunicado en el que defiende de nuevo su inocencia y recuerda el desgaste que, según ella, le ha supuesto este proceso judicial durante una década.

"Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar", ha señalado la actriz.

Duato también ha remarcado que la sentencia absolutoria fue, a su juicio, tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió. Sin embargo, considera que la Agencia Tributaria no quería permitir que su caso pudiera sentar un precedente.

En ese contexto, la intérprete ha comparado su situación con la de otros personajes públicos que, según afirma, han sido utilizados como ejemplo ante la opinión pública: "A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes".

La actriz concluye su comunicado dejando claro que volverá a defenderse en el nuevo juicio: "Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado".

Por qué se repetirá el juicio

La decisión de la Sala de Apelación se basa en que la sentencia absolutoria no habría explicado de manera lógica y suficiente por qué no existió fraude ni ocultación. El tribunal considera insuficiente la argumentación que atribuía las dudas de Duato al asesoramiento recibido por el experto fiscal Fernando Peña.

El caso gira en torno a los ingresos que la actriz habría percibido a través de una sociedad instrumental, lo que, según la acusación, habría provocado que tributara por debajo de lo que le correspondía en el IRPF. Ahora, otro tribunal deberá analizar de nuevo si la conducta de Duato puede considerarse delictiva o si, como defendió la primera sentencia, no quedó acreditado que actuara con conocimiento y voluntad de defraudar.

El magistrado Joaquim Bosch ha señalado que repetir un juicio tras una absolución "no es lo habitual", aunque puede ocurrir cuando una instancia superior considera que la sentencia no está suficientemente motivada. Según explicó, el nuevo tribunal deberá valorar el caso desde la perspectiva del conocimiento que puede tener un ciudadano medio para determinar si hubo dolo.

El precedente de Lola Flores

En su comunicado, Ana Duato ha hecho referencia a Lola Flores, protagonista de uno de los procesos fiscales más mediáticos de la historia reciente de España. La artista fue juzgada en 1989 por no haber presentado la declaración de la renta durante varios ejercicios y, aunque inicialmente fue absuelta, el Tribunal Supremo acabó condenándola a una multa de 28 millones de pesetas.

Aquel caso quedó marcado por una frase que pasó a la historia: "Si una peseta diera cada español, no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldaría la deuda". Décadas después, el fiscal del caso reconoció que Lola Flores había sido escogida como ejemplo, aunque también defendió que había motivos para denunciarla.

Duato utiliza ahora ese precedente para denunciar que, en su opinión, las personas públicas son tratadas como casos ejemplarizantes en materia fiscal.

Posado de Ana Duato e Imanol Arias en la temporada final de 'Cuéntame'
La repetición del juicio de Ana Duato no modifica la situación de Imanol Arias, que ya aceptó una condena en el caso Nummaria

La situación de Imanol Arias

La repetición del juicio de Ana Duato no altera la situación de Imanol Arias, también investigado dentro del caso Nummaria. El actor aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y abonar al fisco más de 2,2 millones de euros.

En su momento, Arias explicó que había decidido hacerse cargo de lo que consideraba su responsabilidad y afrontar el proceso. Su situación, por tanto, queda al margen de la nueva decisión que afecta a Duato y a Miguel Ángel Bernardeau.

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