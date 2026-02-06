FormulaTV
DOBLE CAPÍTULO

Ana Duato confirma el regreso de 'Cuéntame cómo pasó' por su 25º aniversario

La actriz ha explicado que está trabajando en dos episodios junto a Imanol Arias.

Ana Duato confirma el regreso de 'Cuéntame cómo pasó' por su 25º aniversario
©RTVE
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 18:12

Televisión Española puso punto final a 'Cuéntame cómo pasó' a finales de 2023 después de 23 temporadas, 22 años y 417 episodios en los que se convirtió en una de las series más importantes de la historia audiovisual española. Sin embargo, la idea de su regreso ha estado sobrevolando desde hace varios meses y parece que ya es una realidad.

Ana Duato ha revelado esta información durante el photocall de 'La fiera', la película protagonizada por su hijo Miguel Bernardeau. "Tenemos ahí un proyecto... Dos capítulos que son homenaje a 25 años. Este septiembre hace 25 años que estrenamos 'Cuéntame' y yo creo que es un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros", contaba a Europa Press cuando le preguntaban por Imanol Arias.

Ana Duato e Imanol Arias en la temporada final de &#39;Cuéntame cómo pasó&#39;
Ana Duato e Imanol Arias en la temporada final de 'Cuéntame cómo pasó'
La actriz no aportaba más detalles, pero esta confirmación ponía fin a la sequía informativa de los últimos meses. No se había sabido nada de esta continuación de 'Cuéntame' desde que el pasado marzo se conoció la supuesta película que Squirrel estaba preparando para Grupo Ganga, la productora original de la serie capitaneada por Miguel Ángel Bernardeau. Sin embargo, parece que llegará en torno al 13 de septiembre de 2026, cuando se cumplan 25 años.

¿Película o dos capítulos?

A finales de marzo de 2025, FormulaTV confirmaba la noticia dada por Merca2 de que se estaba trabajando en una película de 'Cuéntame cómo pasó' para poner el broche de oro a una serie histórica. No obstante, la declaración de Ana Duato modifica parte de este plan previo de Grupo Ganga, ya que esa película parece haberse convertido en un doble capítulo.

El reparto de la última temporada de &#39;Cuéntame cómo pasó&#39; y su director en el Festival de San Sebastián
El reparto de la última temporada de 'Cuéntame cómo pasó' y su director en el Festival de San Sebastián

RTVE no se ha pronunciado al respecto, aunque ya en su momento aseguraron que no había ningún acuerdo sobre la mesa. La vuelta de 'Cuéntame cómo pasó' con estas entregas especiales podría repetir el patrón de 'Los misterios de Laura' que volvió en algunas ocasiones para mostrar en qué punto de situaba Laura Lebrel tras el final de la serie.

