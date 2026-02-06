Ana Duato confirma el regreso de 'Cuéntame cómo pasó' por su 25º aniversario

Serie relacionada
Cuéntame cómo pasó
2001 - 2023
España 23 temporadas 417 capítulos
DramaHistoriaComedia
Popularidad: #7 de 3.683
- 738
- 766
Televisión Española puso punto final a 'Cuéntame cómo pasó' a finales de 2023 después de 23 temporadas, 22 años y 417 episodios en los que se convirtió en una de las series más importantes de la historia audiovisual española. Sin embargo, la idea de su regreso ha estado sobrevolando desde hace varios meses y parece que ya es una realidad.
Ana Duato ha revelado esta información durante el photocall de 'La fiera', la película protagonizada por su hijo Miguel Bernardeau. "Tenemos ahí un proyecto... Dos capítulos que son homenaje a 25 años. Este septiembre hace 25 años que estrenamos 'Cuéntame' y yo creo que es un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros", contaba a Europa Press cuando le preguntaban por Imanol Arias.
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Izan Llunas: "El consejo de mi padre, Marcos Llunas, es que gane el Benidorm Fest 2026"
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Funambulista: "Uno de los puntos de mejora que tiene el Benidorm Fest es que pueda tener la música en vivo"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
La actriz no aportaba más detalles, pero esta confirmación ponía fin a la sequía informativa de los últimos meses. No se había sabido nada de esta continuación de 'Cuéntame' desde que el pasado marzo se conoció la supuesta película que Squirrel estaba preparando para Grupo Ganga, la productora original de la serie capitaneada por Miguel Ángel Bernardeau. Sin embargo, parece que llegará en torno al 13 de septiembre de 2026, cuando se cumplan 25 años.
¿Película o dos capítulos?
RTVE no se ha pronunciado al respecto, aunque ya en su momento aseguraron que no había ningún acuerdo sobre la mesa. La vuelta de 'Cuéntame cómo pasó' con estas entregas especiales podría repetir el patrón de 'Los misterios de Laura' que volvió en algunas ocasiones para mostrar en qué punto de situaba Laura Lebrel tras el final de la serie.