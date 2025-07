Por Julia Almazán Romero |

Ana Guerra ya tenía acostumbrado al público de ' Tu cara me suena 12 ' a sus registros versátiles,La canaria se enfrentó al reto más grande de su paso por el concurso,, pero lo hizo con tal perfección y emoción que dejó al plató estupefacto.

A una semana de la gran final, la exconcursante de 'OT 2017 ' decidió darlo todo. Sin coreografías y sin artificios ni florituras, interpretó el tema 'Nessun dorma' sola en el escenario. Y no necesitó más. El resultado fue una actuación tan emocionante y técnicamente exigente que provocó una gran ovación y, sobre todo, una unánime reacción del jurado. "Imitar a Pavarotti son palabras mayores", comentó Lolita, visiblemente emocionada tras la actuación.

Ana Guerra recibe el premio tras ganar la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 12'

"Has llegado a un tono que me hizo agarrarme a la silla", destacó además la jurado, que no dudó en otorgarle su máxima puntuación de la noche. Por otro lado, Chenoa también tuvo claro que "lograste transmitir una fuerza enorme desde el corazón". Con esos antecedentes, Guerra se llevó tanto la máxima puntuación del jurado como del público, lo que la condujo a sumar su segunda y última victoria en una gala, antes de conocer al ganador de la edición en la gran final.

Con un paso por el programa lleno de actuaciones memorables, Ana Guerra se enfrentó a esta imitación muy personal para ella, pues confesó que esta actuación le recordaba a alguien que ya no está, pero que siempre estará en su corazón. La canaria se despide de la segunda semifinal por todo lo alto, al alzarse no solo con con la victoria en una gala repleta de sorpresas, sino que también logró una de las cuatro plazas restantes para competir en la final, antes de que Bertín Osborne anunciara su decisión de renunciar a la suya en favor de Esperansa Grasia, la siguiente concursante en la clasificación general.

Mikel Herzog JR. y Nina durante su actuación en la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 12'

Así les fue al resto de compañeros

En cuanto al resto de concursantes, la emotiva actuación de Mikel Herzog Jr. junto a Nina, como "original y copia", conquistó la segunda mejor puntuación del jurado, seguida por la imitación de Esperansa de Miley Cyrus. No obstante, ambos empataron en el segundo puesto tras el reparto de los puntos del público, que ascendió a Manu Baqueiro a la tercera posición tras imitar a El Canto del Loco, por delante de la "María del Monte" de Bertín Osborne, a quien el jurado había puesto en cuarto lugar. Cerrando la clasificación de la gala, Yenesi y Gisela, que imitaron a Amaia Romero y Adele respetivamente, empataron en penúltimo lugar, mientras que Goyo Jiménez quedó a la cola tras ponerse en la piel de Righeira junto a su amigo Iñaki Irrutia.