No es fácil salir de la burbuja de 'Operación Triunfo' para volver a la realidad. Esto es lo que le pasó a Ana Guerra, quien después de alcanzar la fama en el Talent Show de Gest Music, se dio cuenta que, al salir a la calle, todo era diferente a cómo estaba planteado en el programa. Incluidas las amistades con sus compañeros, quienes, muy a su pesar, se convirtieron en competidores. La artista ha revelado a Alberto Chicote en 'Fuera del mapa' con qué dos concursantes del talent sí mantiene relación a pesar de todo.

Ana Guerra y Alberto Chicote en 'Fuera del mapa'

"Cuando salimos (de 'Operación Triunfo'), a todos no nos va igual. Nuestras carreras van totalmente por separado y empieza a haber diferentes niveles", comentó la extriunfita sobre su pasado. Este cambio de paradigma afirma que le dolió mucho y, sobre todo, le apenó que fuera la propia industria musical quien quisiera convertirles a ella y a sus compañeros en competidores. "Me llevé una decepción enorme, hubiera dado todo para que eso no sucediera", confesaba la cantante.

Y es que, llega un momento en el que es muy difícil cuadrar las agendas. Tanto que, hoy en día, la artista afirmó que solo mantiene una relación plena con Roi Méndez y Ricky Merino: "Las dos personas con las que mejor me llevo son Roi y Ricky, hablamos todos los días y con eso ya me doy un canto en los dientes", explicaba con una sonrisa la cantante. Además, Guerra aseguró que con Aitana Ocaña también hablaba de vez en cuando por WhatsApp, aunque su relación de ahora no tenía nada que ver con la que mantuvieron en la academia.

Las envidias a las que se enfrentó Ana Guerra

Ana Guerra tuvo que trabajar mucho en sí misma para no caer en la envidia. Por una parte, la artista reconoció estar decepcionada con gente que la apartó de su vida por no ser "tan importante". Y por otro, ella también tuvo que decir basta a los celos que ella pudo sentir hacia compañeros. "Yo tenía envidias también hacia carreras de compañeros que habían salido del programa. Esto desapareció cuando decidí coger un disco que tenía hecho y no sacarlo; ahora hago lo que quiero y ahí han desaparecido todas las envidias", manifestó orgullosa de sí misma.