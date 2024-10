Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 9 de octubre, 'El hormiguero' recibió una vez más a Ana Guerra, en esta ocasión, para presentar su nuevo disco, "Sin final". Una ocasión perfecta para hablar de música y de su inminente boda con Víctor Elías, además de abordar la anécdota de que la canaria tuvo la posibilidad de ser la intérprete del tema 'SloMo' con el que finalmente Chanel Terrero triunfó en el Festival de Eurovisión 2022 tras ganar el Benidorm Fest.

Pablo Motos y Ana Guerra en 'El hormiguero'

, preguntó Pablo Motos en un momento de la entrevista. Aparentemente algo apurada, Guerra recordó que dicho tema llegó a sus manos "cuando acababa de sacar 'La luz del martes', que", por lo que se sinceró con Eva Mora , la por entonces jefa de la delegación española de Eurovisión, a quien mandó "un besito" desde el programa de Antena 3.

"No tendría ningún sentido no serme fiel. Si yo acabo de no ir por este camino musical, ¿cómo voy a representar a un país con esto?", relató Guerra, desvelando así los argumentos que dio a Mora para rechazar la propuesta. La artista señaló entonces la imagen de Chanel en plena actuación en el certamen europeo que habían puesto en el pantallón: "Yo jamás lo habría hecho mejor que ella, así que superorgullosa de lo que hizo".

Otra candidata más

La canaria confirmaba así que había formado parte de la lista de candidatas que se tanteó para un tema que había nacido sin un artista de la mano. Entre los nombres conocidos, se encuentra nada más y nada menos que la mismísima Jennifer Lopez, mientras que, ya en territorio español, Sara Deop también recibió la oferta de ser la intérprete de 'SloMo'. De hecho, la mallorquina grabó la canción para el Benidorm Fest, como confesó en una entrevista para FormulaTV, pero finalmente formó parte de la preselección eurovisiva con 'Make You Say'.