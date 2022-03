9.653

Sara Deop: "Grabé 'SloMo' para el Benidorm Fest, pero esa canción era para Chanel"

La cantante mallorquina, que participó en la preselección de Eurovisión 2022 con "Make you say", presenta el single "No te enamoras".

Almudena Lizana / Héctor Alabadí

Titulares de Sara Deop "Me encantó estar en el Hotel Don Pancho y sus fiestas secretas"

"'No te enamoras' lleva guardada bastante tiempo y el videoclip lo grabé en agosto de 2021"

"Me siento muy identificada con este single y que la gente note ese calorcito de la canción"

"'No te enamoras' la grabé antes que 'Make you say'"

"Tuve que retrasar 'No te enamoras' para presentarme al Benidorm Fest"

"Tengo canciones preparadas y pronto saldrá otro single"

"El Benidorm Fest fue muy intenso y estaba supernerviosa"

"Pude aprender y avanzar gracias al Benidorm Fest"

"Me ofrecieron ir a grabar 'Make you say' al estudio, pero todo fue muy rápido"

"Grabé 'SloMo' para el Benidorm Fest, pero esa canción era para Chanel Terrero"

"Nunca he visto rivalidad con Chanel"

"Siempre puede salir mejor la actuación y no estoy 100% satisfecha"

"Tuvimos problemas de sonido en el Benidorm Fest"

"Los bailarines hicieron un casting sobre patines"

"Trabajar con fue una experiencia increíble y me empujó a seguir con el baile"

"Juan Luis Suárez (El Sueño de Morfeo) es mi descubridor y siempre ha creído en mí"

"El grupo de WhatsApp del Benidorm Fest sigue activo y tenemos ganas de vernos"

"Un concierto del Benidorm Fest estaría muy guay"

"Me iba al gimnasio con uno de Unique"

"Me alegro mucho por Chanel porque lo va a partir en Eurovisión 2022, ella está muy capacitada para ir"

"El año que viene no volvería al Benidorm Fest, pero dentro de unos años sí"

"Creo que volvería al Benidorm Fest con algo latino"

"El siguiente single no es del todo lenta, pero engancha"

