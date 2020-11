Crítica de 'ByAnaMilán': Una efectiva apuesta en la que redescubrir a Ana Milán

Fue la reina del confinamiento y ahora ha vuelto dispuesta a conquistar la televisión de pago. Ana Milán tiene nueva ficción y no, no es un proyecto cualquiera; esta es su propia serie. La actriz lidera 'ByAnaMilán', una nueva ficción original de Atresmedia Televisión junto a Buendía Estudios que está basada en su vida real, tomando como hilo conductor esas anécdotas que contó en sus directos en Instagram y que sin duda nos dejaron a todos con la boca abierta. Humor y drama se unen en un proyecto en el que sin duda la intérprete da lo mejor de si misma y deja claro que tiene mucho que contar en la pequeña pantalla. Eso sí, que nadie se espere una versión televisiva de sus directos de Instagram porque 'ByAnaMilán no es eso pese a lo que muchos esperábamos.

Ana Milán en 'ByAnaMilán'

Humor, drama, acidez y picardía se unen en un proyecto que sí funciona, que gustará a los fans de Milán, que habla de la amistad y el amor y que sin duda nos hará reflexionar acerca de lo mucho que puede cambiarnos la vida en apenas un segundos. Posiblemente su punto fuerte este ahí, en la verdad de lo que cuenta. Porque sí, todos hemos sufrido por amor, todos hemos llorado, todos nos hemos desesperado, y todos hemos sobrevivido también. Todos hemos sido esa Ana Milán a la que se le derrumba un mundo que creía perfecto y que no es capaz de saber cómo empezar de cero de nuevo. 'ByAnaMilán' es una serie que destila verdad y en la que los sentimientos son los grandes protagonistas. Ten claro que en cualquier punto del piloto, tú también te vas a sentir como Ana.

Un acertado elenco

Atresplayer Premium ha apostado por una dramedia sencilla pero efectiva. Con una duración perfecta, la serie cuenta con un grupo de actores que convencen pero donde evidentemente Milán sobresale. Porque esta es su serie y sí, se tiene que notar. Su arrolladora personalidad funciona a la perfección y se complementa muy bien con el resto del reparto, especialmente con Pilar Bergés, que se convierte en la auténtica revelación del primer episodio. Divertida, histriónica y muy ácida; así es el personaje al que interpreta y que bien seguro conquistará a los espectadores de la serie. Funciona ella y también la joven Paula Cariatydes, que promete grandes momentos con Ana y que ya en el piloto nos deja un muy buen sabor de boca.

'ByAnaMilán' (1x01)

Lo que no funciona

La serie convence pero no todo en ella funciona. Nos encontramos ante un piloto excesivamente introductorio. La serie necesitaba arrancar de una forma mucho más directa, resolviendo el conflicto inicial que se plantea más rápidamente y dejándonos descubrir mejor todo el universo que rodea a Ana y que en este punto de partida queda desdibujado. Hubiese tenido mucho más sentido sentar las bases de la ficción de una forma mucho más clara, definiendo así todo el universo de la serie y dejando en un segundo plano el conflicto con el que arranca la historia. Ese es uno de sus grandes errores junto a la falta de comedia y es que pese a contar con algunos momentos divertidos, sí echamos de menos mucho más humor en un capítulo que termina siendo un gran relato dramático.

Una nueva Ana Milán

Eso sí, ver a Ana Milán en un punto dramático funciona muy bien. El viaje interior que experimenta el personaje en este capítulo es todo un acierto y sin duda acaba resultando muy interesante para el espectador; que redescubre a una Ana que creía conocer a la perfección... hasta ahora. Ver a una Ana con miedo, insegura, rota y sin prácticamente saber qué hacer acaba siendo una de las sorpresas más agradables del piloto porque le da una vuelta a la imagen de chica dura que teníamos hasta el momento. Parece claro que 'ByAnaMilán' nos va a redescubrir a un personaje al que muchos adorábamos y que tiene muchas más aristas de las que pensábamos. Y es que detrás de esa valentía, seguridad y fortaleza hay también una mujer insegura, frágil y que aquí vamos a conocer por fin.

'ByAnaMilán' (1x01)

Una apuesta que funciona

En definitiva, 'ByAnaMilán' funciona, pero con peros. La serie tiene algunos puntos débiles pero termina siendo una muy buena opción que sin duda gustará a los seguidores de la actriz. Eso sí, que nadie se espere una versión televisiva de los directos de Instagram de Milán porque esta ficción va mucho más allá. Este es un producto cuidado, que derrocha ironía, acidez pero también amor e ingenuidad y que habla esencialmente de eso, de la vida. Es una ficción sencilla pero efectiva en la que por fin vamos a conocer a la verdadera Ana Milán. Porque detrás de esas anécdotas, de esos directos y detrás de las decenas de horas de televisión que acumula se esconde una mujer que redescubriremos en este proyecto que lo tiene todo de ella. En definitiva, si tú también has sufrido por amor o si simplemente eres un fan más de Ana Milán, 'ByAnaMilán' te va a gustar.