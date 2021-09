Ana Milán: "En 'Veo cómo cantas' se van a descubrir algunas cosas que no sabéis de los asesores"

Atresmedia sigue apostando fuerte por el entretenimiento con formatos como 'Mask Singer: adivina quién canta', 'La Voz', 'Tu cara me suena' y, ahora, 'Veo cómo cantas'. El guessing show aterrizó con fuerza en su estreno al liderar el miércoles con un 16,9% de cuota de pantalla y 1.733.000 espectadores. Presentado por Manel Fuentes, el formato de Bros. ITVP España nos invita a adivinar si los cantantes misteriosos son buenos o malos vocalistas sin escucharlos cantar.

FormulaTV ha hablado con Ruth Lorenzo, Ana Milán y Josie, asesores del concurso junto a El Monaguillo, para conocer las claves de 'Veo cómo cantas'. Los tres profesionales coinciden en destacar la gran experiencia que ha sido para ellos, marcada por la diversión que se vive en plató y que pretenden trasladar a los espectadores.

Ruth Lorenzo, Manel Fuentes, Ana Milán y Josie en la presentación de 'Veo cómo cantas'

Cuando me dijeron el nombre de Ana Milán, dije 'estoy a muerto contigo'

Josie: Yo soy feliz saliendo de mi zona de confort, esa es la vida. Para hacer siempre lo mismo me hubiese quedado en una revista de moda. La tele llamó a mi puerta hace 15 años, he ido creciendo y esto es una fase más. Verme por la noche en un programa lleno de música, donde no tienes ni idea quién canta y quién no, y tienes que descubrir una verdad. Puede tener un punto crudo, aunque en este programa sea todo diversión. Tu estás a muerte con el concursante para que se lleve los 30 mil euros.

Ruth Lorenzo: Para mí, ha sido muy divertido poder hacer un programa sin la presión de valorar a otros artistas. Tampoco tienes la presión de estar concursando, lo único que quieres es beneficiar al concursante para que gane el premio. Hemos estado muy atentos de mirar todos los detalles para poder ayudarles. Evidentemente somos humanos y nos han engañado, pero ha sido muy divertido y lo hemos pasado muy bien.

Ana Milán: Yo hace más de 20 años que soy actriz, con lo cual no existe zona de confort de la que salir. En este programa he sido tremendamente feliz porque todos jugábamos. Entonces acertábamos, nos equivocábamos, te da el subidón y el bajón. Ha sido muy divertido.

¿Recordáis esa primera llamada que recibisteis para formar parte de 'Veo cómo cantas'?

AM: Yo sí recuerdo sentir que era un programa muy divertido y que valía la pena hacerlo.

RL: A mí cuando me dijeron el nombre de Ana, que fue el primero que me confirmaron al principio, dije "estoy a muerto contigo".

J: Si recuerdo la llamada que hicimos la primera vez con el equipo de Warner. Ha sido un acierto total y os lo vais a pasar genial. Lo que menos te esperas es lo que ocurre.

En 'Veo cómo cantas' te picas de una forma natural

RL: Este pique es como si estuvieras en casa con tu familia y a tu hermana le dices "tía, no ves que no es ese". Siempre hay uno que te hace dudar, yo muchas veces tenía la certeza y cuando venía Ana o El Monaguillo me hacían dudar.

J: Te picas de una forma natural. Os va a pasar a vosotros cuando veáis el programa desde casa.

AM: Hemos tenido momentos de decir que alguien canta en el minuto 13 y en el 17 decíamos que no (risas).

Los asesores de 'Veo cómo cantas'

¿Os habéis fijado en alguna versión internacional? Dudo que existan perfiles como los vuestros.

RL: No, el carácter español es otra cosa.

Hemos visto momentos muy locos, como que Ruth Lorenzo detecta pistas por el movimiento del muslo de una concursante. ¿Habéis adquirido nuevas habilidades para vuestra vida fuera del formato?

AM: Yo siempre he pensado que cada uno tiene cara de lo que es y me he dado cuenta de que no (risas). Eso es lo que más he aprendido.

RL: Yo soy muy competitiva en el buen sentido, hasta el parchís lo analizo. Yo iba atando cabos según lo que veía.

Manel Fuentes junto a los asesores de 'Veo cómo cantas'

¿Qué ha aportado El Monaguillo al programa?

RL: Es un gamberro.

AM: No solo ha sido el gamberro. El monaguillo decía "ese tío canta y si no canta os pago una cena". Luego no cantaba y decía "os he dicho que no cantaba". Es un hombre que aparte de tener mucho sentido del humor también tiene mucha ternura. A mí es algo que me encanta de él.

¿Se va a jugar también con vosotros también a lo de cantante o farsante? Por ejemplo, ¿se podría descubrir que Ruth Lorenzo podría ser una farsante?

RL: Yo soy una farsante a la hora de hacer playback, soy mala mala. De mis compañeros, Ana canta muy bien

AM: Yo creo que se van a descubrir algunas cosas que no sabéis de los cuatro.